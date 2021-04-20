Зеленський запускає конкурс на нових суддів Конституційного суду

Зеленський утворив конкурсну комісію для відбору кандидатур на посади суддів Конституційного Суду за квотою президента

Пропозиції щодо складу цієї комісії має внести керівник Офісу президента Андрій Єрмак

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення конкурсної комісії для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України (КСУ). Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

Пропозиції щодо персонального складу цієї комісії мають бути внесені протягом 10 днів.

Комісія здійснюватиме відбір кандидатур на посади суддів КСУ за квотою президента.

Пропозиції щодо складу цієї комісії має внести керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Крім того, цим указом визнається таким, що втратив чинність, указ президента України від 4 жовтня 2017 року № 306 «Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України щодо осіб, яких призначає президент України».

Нагадаємо, 12 квітня співробітники Державної охорони не пустили відстороненого суддю Олександра Тупицького у приміщення Конституційного суду України на спеціальне засідання, яке він скликав через указ президента про його звільнення з посади судді.

Відомо, що Тупицький скликав засідання Конституційного суду через указ президента. Воно мало відбутися 12 квітня. 27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.

29 березня Тупицький оскаржив у Верховному суді указ Зеленського.

Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

Олександра Тупицького на посаду голови Конституційного суду лобіювали Портнов і Богдан.