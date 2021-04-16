Меркель, Макрон та Зеленський закликали Путіна забрати війська з українського кордону

Меркель та Макрон наголосили на своїй підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон та президент України Володимир Зеленський у своїй спільній заяві закликали Росію відвести свої війська від кордону з Україною. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Так, під час обговорення ситуації на російсько-українському кордоні та в окупованому Криму лідери трьох країн висловили занепокоєння щодо стягнення туди військ РФ: «Вони закликали до відведення цих підкріплень з метою деескалації ситуації».

Крім того, Меркель та Макрон наголосили на своїй підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Вони запевняють, що Німеччина та Франція продовжать співпрацю з Україною в межах «нормандської четвірки».

Сьогодні у Парижі відбулись перемовини лідерів України, Франції та Німеччини. На зустрічі обговорювали останнє загострення біля українських кордонів, безпекову ситуацію на Донбасі та проведення «нормандського саміту».

Після спілкування з іноземними колегами Зеленський ще раз зазначив, що 19 квітня відбудеться зустріч Нормандської четвірки на рівні радників. Український глава держави очікує, що після цієї зустрічі відбудеться відновлення режиму припинення вогню на Донбасі.

Також Зеленський розповів, що у нього з французьким президентом гарні відносини і він вдячний йому за це.

По завершенню переговорів Зеленського і Макрона віч-на-віч, які затягнулися так, що довелося перекроювати графік зустрічей, президент України провів брифінг для ЗМІ та розповів подробиці сьогоднішніх тристоронніх переговорів.

Додамо, 30 березня Путін в ході розмови з Меркель і Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Натомість у президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що Росія має взяти зобов'язання щодо ситуації на Донбасі. Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна до зустрічі в «нормандському форматі».

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