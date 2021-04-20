Макрон може відвідати Україну влітку – посол Франції

Макрон знову підтвердив своє бажання приїхати з візитом в Україну, як тільки дозволить епідемічна ситуація

Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі підтвердив бажання відвідати Україну, візит може відбутися ще на початку літа. Про це сказав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, повідомляє агенція «Укрінформ».

«Президент Макрон знову підтвердив своє бажання приїхати з візитом в Україну, як тільки дозволить епідемічна ситуація. Наразі йдеться знову ж таки про перше півріччя або ж про літо поточного року. Точної дати ми наразі не маємо, але перспектива візиту підтверджується з боку офісу президента Французької Республіки», – сказав посол в інтерв’ю.

Він також зазначив, що нещодавній візит президента Зеленського до Парижа слід розглядати як регулярний контакт лідерів Франції і України, який відбувся за планом.

Президенти України та Франції 16 квітня провели переговори у Парижі. Зустріч стосувалася загострення безпекової ситуації на сході України. Пізніше до неї відеозв’язком долучилася канцлер Німеччини Анґела Меркель.

Нагадаємо, після зустрічі з Зеленським Макрон терміново хоче побачити Путіна.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит у Париж 16 квітня. По завершенню переговорів віч-на-віч, які затягнулися так, що довелося перекроювати графік зустрічей, Зеленський провів брифінг для ЗМІ та розповів, що у нього з французьким президентом гарні відносини і він вдячний йому за це.

Розмова відбувалася без президента Росії Володимира Путіна, який є стороною переговорів у нормандському форматі. Водночас Зеленський налаштований поговорити і з президентом країни-агресорки.

«Підключення Путіна не було. Хоча я налаштований, щоб ми в чотирьох включилися», – заявив президент.

Далі Зеленський анонсував нову зустріч радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, яка має відбутися 19 квітня. Радники обговорять кластери для виконання мінських домовленостей.

До речі, 17 квітня канцлер Австрії Себастіян Курц запропонував провести зустріч президентів Росії та США у Відні.