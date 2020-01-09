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    Політика

    Зеленський взяв на себе частину відповідальності за долю фігурантів справи Шеремета, - журналіст

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    <p>Президент Володимир Зеленський на брифінгу щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета</p> - Зеленський взяв на себе частину відповідальності за долю фігурантів справи Шеремета, - журналіст

    Президент Володимир Зеленський на брифінгу щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета

    Макаров розкритикував появу Зеленського на скандальному брифінгу Авакова щодо розслідування вбивства Шеремета

    Журналіст і телеведучий Юрій Макаров у великому інтерв’ю для «Главкома» відреагував на брифінг МВС та президента Володимира Зеленського щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

    На думку Макарова, ми мусимо себе привчити розділяти інститут, особу і конкретну політичну конфігурацію.

    «Мочити» українського політика – так! «Мочити» українську державу – зась! Коли президент з’явився на абсолютно ганебному (не через свою підлість, а через свій дилетантизм) заході, який влаштував Аваков, він взяв на себе частину відповідальності. І тепер він особисто відповідає за те, що стане з Юлією Кузьменко, з «Ріфом» Андрієм Антоненком і усіма, хто проходять у справі вбивства Павла Шеремета. А також за те, що сьогодні роблять судді в апеляційному суді. Навіть якщо він особисто не давав ніяких команд, він все одно відповідає», - сказав Макаров.

    За його словами, в нашій системі правоохоронних органів, судовій системі коїться повний «бєспрєдєл» і утримуватися від висловлювання своєї думки з цього приводу – просто неприпустимо.

    «Ні, мені не подобається, що роблять органи моєї держави. Я вважаю їх некомпетентними, нечесними і такими, які не заслуговують на мою довіру, як громадянина і виборця», - додав він.

    Що стосується інших проявів цієї влади, то, на думку журналіста, вони різні.

    «Мені в якийсь момент було шкода президента, коли він з’ясував, чи було вигідно попередній владі підтримувати цю війну. Я думаю, що він абсолютно щиро в це вірив, і коли раптом зрозумів, що все не так просто, як він думав, то мені просто стало його шкода. Я не знаю з якими намірами він їхав до Парижа, але те, що в нього вистачило бодай якогось інстинкту звернути увагу на протести і не перейти «червоні лінії», це вже багато», - резюмував Макаров.

     Читайте більше: 
    МВС ЗМІ вбивство політика Павло Шеремет Володимир Зеленський розслідування президент журналіст Юлія Кузьменко Андрій Антоненко Юрій Макаров
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