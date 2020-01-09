Зеленський взяв на себе частину відповідальності за долю фігурантів справи Шеремета, - журналіст



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Президент Володимир Зеленський на брифінгу щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета

Макаров розкритикував появу Зеленського на скандальному брифінгу Авакова щодо розслідування вбивства Шеремета

Журналіст і телеведучий Юрій Макаров у великому інтерв’ю для «Главкома» відреагував на брифінг МВС та президента Володимира Зеленського щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

На думку Макарова, ми мусимо себе привчити розділяти інститут, особу і конкретну політичну конфігурацію.

«Мочити» українського політика – так! «Мочити» українську державу – зась! Коли президент з’явився на абсолютно ганебному (не через свою підлість, а через свій дилетантизм) заході, який влаштував Аваков, він взяв на себе частину відповідальності. І тепер він особисто відповідає за те, що стане з Юлією Кузьменко, з «Ріфом» Андрієм Антоненком і усіма, хто проходять у справі вбивства Павла Шеремета. А також за те, що сьогодні роблять судді в апеляційному суді. Навіть якщо він особисто не давав ніяких команд, він все одно відповідає», - сказав Макаров.

За його словами, в нашій системі правоохоронних органів, судовій системі коїться повний «бєспрєдєл» і утримуватися від висловлювання своєї думки з цього приводу – просто неприпустимо.

«Ні, мені не подобається, що роблять органи моєї держави. Я вважаю їх некомпетентними, нечесними і такими, які не заслуговують на мою довіру, як громадянина і виборця», - додав він.

Що стосується інших проявів цієї влади, то, на думку журналіста, вони різні.

«Мені в якийсь момент було шкода президента, коли він з’ясував, чи було вигідно попередній владі підтримувати цю війну. Я думаю, що він абсолютно щиро в це вірив, і коли раптом зрозумів, що все не так просто, як він думав, то мені просто стало його шкода. Я не знаю з якими намірами він їхав до Парижа, але те, що в нього вистачило бодай якогось інстинкту звернути увагу на протести і не перейти «червоні лінії», це вже багато», - резюмував Макаров.