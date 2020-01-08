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    Справа про вбивство Шеремета: Антоненко заявив, що погодився на всі слідчі дії

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    <p>Фігурант справи про вбивство Павла Шеремета Андрій Антоненко: це операція ФСБ руками вищих посадовців країни</p> - Справа про вбивство Шеремета: Антоненко заявив, що погодився на всі слідчі дії

    Фігурант справи про вбивство Павла Шеремета Андрій Антоненко: це операція ФСБ руками вищих посадовців країни

    Фото: УНІАН

    Андрій Антоненко назвав обвинувачення у справі Шеремета сфабрикованими, а себе - політв’язнем у власній країні

    Підозрюваний у справі убивства журналіста Павла Шеремета музикант Андрій Антоненко погодився пройти усі слідчі дії. Про це він повідомив в інтерв’ю TheБабель.

    «Так. Попри повну вигадку, хвору фантазію, фальсифікацію підозри, ми даємо свідчення і погодилися на всі слідчі дії, хоча слідство поводиться дещо дивно. Вони не повідомляють моїм адвокатам завчасно про слідчі дії, не надають матеріали, а після цього починають перекручувати так, ніби ми відмовляємося від слідчих дій - це теж брехня», - сказав Антоненко.

    При цьому він заявив, що слідство постійно намагається «підсунути» йому державного адвоката на слідчі дії і розраховує, що він погодиться.

    «Але це незаконно, бо в мене є захисники, які мають бути присутніми обов’язково. А слідство починає маніпулювати», - наголосив Антоненко.

    Також Антоненко назвав обвинувачення у справі Шеремета сфабрикованими, а себе - політв’язнем у власній країні.

    «Це повністю сфабрикована, брехлива, огидна справа. Політичне переслідування під копірку РФ. Можливо, договір у «нормандському форматі», - сказав він.

    Зазначимо, 8 січня Київський апеляційний суд оголосив перерву в розгляді апеляційної скарги на арешт без права внесення застави підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка до 10 січня. Антоненко в залі засідань був відсутній, він брав участь у засіданні шляхом відеоконференції зі слідчого ізолятора.

    Як повідомлялось, 23 грудня Київський апеляційний суд залишив чинним арешт Антоненка без права внесення застави.

    Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року. 

    Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

    Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

    Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками. 

    За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

    Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:
    МВС суд вбивство арешт Павло Шеремет Андрій Антоненко
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