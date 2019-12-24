Справа про вбивство Шеремета: Апеляційний суд розглядає скаргу Кузьменко на арешт (трансляція)

У залі суду присутня сама Юлія Кузьменко, її адвокат Владислав Добош і прокурори

У залі суду присутня сама Юлія Кузьменко, її адвокат Владислав Добош і прокурори

Попереднє засідання Апеляційного суду у справі було перенесене через неявку прокурорів

Апеляційний суд міста Києва розпочав розгляд скарги на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікарю Юлії Кузьменко.

У залі суду присутня сама Кузьменко, її адвокат Владислав Добош і прокурори.

Справу розглядає колегія суддів у складі Юрія Сливи, Тетяни Фрич та Володимира Мельника.

Попереднє засідання Апеляційного суду у цій справі було перенесене через неявку прокурорів.

Нагадаємо, у понеділок Апеляційний суд Києва залишив у силі запобіжний захід у вигляді арешту для Андрія Антоненка (Riffmsater), який є підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Ветеран бойових дій і музиканта Андрій Антоненко (Riffmaster), якого підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, подав позов до Печерського суду на президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку та заступника глави Національної поліції Євгена Коваля. Усі вони були на брифінгу, де Антоненка назвали злочинцем.

Як повідомили раніше журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.