Справа про вбивство Шеремета: суд оголосив перерву в розгляді апеляції на арешт Антоненка



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Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року

Київський апеляційний суд задовольнив клопотання захисту й оголосив перерву до 11:30 10 січня для доставки Андрія Антоненка до суду

Київський апеляційний суд оголосив перерву в розгляді апеляційної скарги на арешт без права внесення застави підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка до 10 січня. Таке рішення суд прийняв у середу, 8 січня.

Антоненко в залі засідань був відсутній, він брав участь у засіданні шляхом відеоконференції зі слідчого ізолятора (СІЗО).

Захист підозрюваного просив суд доставити Антоненка в зал засідань.

Так, суд задовольнив клопотання захисту й оголосив перерву до 11:30 10 січня для доставки його до суду.

Також захист просив про відвід колегії суддів, оскільки, на думку адвокатів, у них є упередження в цій справі.

Суд відхилив це клопотання.

Як повідомлялось, 23 грудня Київський апеляційний суд залишив чинним арешт Антоненка без права внесення застави.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.