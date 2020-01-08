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    Справа про вбивство Шеремета: суд оголосив перерву в розгляді апеляції на арешт Антоненка

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    <span>&nbsp;</span>Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року - Справа про вбивство Шеремета: суд оголосив перерву в розгляді апеляції на арешт Антоненка
     Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року

    Київський апеляційний суд задовольнив клопотання захисту й оголосив перерву до 11:30 10 січня для доставки Андрія Антоненка до суду

    Київський апеляційний суд оголосив перерву в розгляді апеляційної скарги на арешт без права внесення застави підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка до 10 січня. Таке рішення суд прийняв у середу, 8 січня.

    Антоненко в залі засідань був відсутній, він брав участь у засіданні шляхом відеоконференції зі слідчого ізолятора (СІЗО).

    Захист підозрюваного просив суд доставити Антоненка в зал засідань.

    Так, суд задовольнив клопотання захисту й оголосив перерву до 11:30 10 січня для доставки його до суду.

    Також захист просив про відвід колегії суддів, оскільки, на думку адвокатів, у них є упередження в цій справі.

    Суд відхилив це клопотання.

    Як повідомлялось, 23 грудня Київський апеляційний суд залишив чинним арешт Антоненка без права внесення застави.

    Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року. 

    Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

    Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

    Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками. 

    За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

    Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:
    МВС суд СІЗО вбивство арешт Павло Шеремет Андрій Антоненко
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