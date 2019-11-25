Зеленський пробігся по Печерську і розказав про свої останні досягнення



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Ухвалений бюджет, повернені кораблі і очищення монобільшості - головні перемоги, якими пишається президент

Президент України Володимир Зеленський пройшовся центром Києва і розказав про свої останні досягнення. Відповідне відео він виклав на своєму YouTube-каналі.

Ухвалений бюджет, повернені кораблі і очищення монобільшості - головні перемоги, якими пишається президент.

«Друзі! Раз на тиждень буду відверто ділитись усім, що на душі. Розповідатиму про наші успіхи, перемоги, плани та невдачі (а вони, звичайно, теж є). Сподіваюсь, що такий формат усім «залетить»)», - зазначив президент.

До слова, за даними опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, українці вважають, що першочергові п’ять дій президента Володимира Зеленського та його команди мають бути наступні:

припинення вогню на Донбасі – 74%,

зростання життєвих стандартів людей (зарплат, пенсій тощо) – 51%,

зниження тарифів – 37%,

покарання винних у корупції посадовців – 35%,

зменшення впливу олігархів на політику – 28%.

Як повідомлялось, перші кроки Володимира Зеленського на посаді президента України схвально оцінили 62% українців (19% - повністю позитивно і ще 43% переважно позитивно). Негативні оцінки дали 24%, що удвічі більше, ніж у серпні.

Громадяни переважно позитивно ставляться до перших рішень та пропозицій президента Володимира Зеленського:

ініціювання переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі (позитивно – 75%, негативно – 15%),

рішення щодо відведення військ від лінії розмежування (позитивно – 59%, негативно – 26%),

надання громадянства іноземцям, які захищали територіальну цілісність України (позитивно – 61%, негативно – 17%),

відновлення діалогу з Польщею щодо проблемних історичних питань (позитивно – 63%, негативно – 10%),

рішення легалізувати видобуток бурштину (позитивно – 71%, негативно – 13%),

повне оновлення складу Центральної виборчої комісії (позитивно – 49%, негативно – 13.5%).

Нагадаємо, у 2005 році, коли президентом був Віктор Ющенко, його Секретаріат вирішив, що президент має звертатися до людей із щотижневими радіозверненнями. Тож 5 листопада 2005 року Ющенко виступив з першим радіозверненням. Тематика кожного наступного його звернення трималася у повній інтризі.