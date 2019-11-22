Депутат, якого судили за зґвалтування, зробив зізнання пранкеру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Іванісов, розмовляючи з пранкером, думав, що спілкується з чиновником Офісу президента. Нардеп попросив Джокера зрозуміти, пробачити і захистити Фото: facebook.com

Пранкер Джокер вирішив «підбадьорити» «слугу народу», написавши йому від імені впливового чиновника з Офісу президента

Пранкер Джокер, який останнім часом жорстко розігрував українських політиків, опублікував відверте листування з народним депутатом від фракції «Слуга народу» Романом Іванісовим, який в юності зґвалтував жінку.

Пранкер розмістив листування з нардепом у Telegram. У ньому Джокер, вирішив «підбадьорити» «слугу народу», написавши йому від імені впливового чиновника з Офісу президента.

«Тепер він обличчя нової влади і не має наміру з неї йти. Він вирішив домовлятися і залишатися при владі», – зазначив пранкер.

У листуванні Іванісов заявив «Джокеру», що пояснить все Вові (ймовірно, йшлося про президента України Володимира Зеленського, – «Главком»), а також що його «замовили» і він найняв «Мега експертів» для відбілювання репутації.

Нагадаємо, на тлі скандалу Іванісов сам вийшов з «Слуги народу» після звинувачень у судимості. За його словами, він пішов на такий крок, щоб не ставити під удар репутацію всієї фракції.

Як повідомлялось, ексзаступник голови Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов опублікував вирок щодо «слуги народу» Іванісова 1996 року.

У тексті вироку йдеться, що у 1994 році Іванісов, коли йому було 17 років, із трьома однолітками вночі пограбували автомобіль «Запорожець» в смт Куйбишеве в Запорізькій області.

Через кілька місяців після цього, в ніч на 14 вересня 1995 року друг депутата Роман Комиса, виконуючи доручення батька відігнати службовий автомобіль ГАЗ 31029 на стоянку, не послухався його.

Замість цього він зібрав трьох друзів і поїхав кататися.

Увечері вони зустріли двох дівчат на дорозі.

Одну з них Іванісов із другом заштовхали на заднє сидіння своєї машини.

Це була неповнолітня Онищенко, другій дівчині вдалося втекти.

Онищенко просила її відпустити до маленької дитини додому, але зловмисники погрожували вивезти її в Ростов чи Маріуполь.

Компанія виїхала в поле, де вони по черзі згвалтували дівчину.

Іванісов ґвалтував передостаннім і зробив це у збоченій формі.

«Потім намагався згвалтувати Онищенко, але зробити це не зміг через відсутність ерекції», - сказано у вироку.

Після зґвалтування вони залишили дівчину в полі, а самі втекли на автомобілі, незабаром їх затримали на залізничному переїзді.

На суді Іванісов визнав свою провину за ч.2 ст.118 (групове задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу, а за ст. 117 (зґвалтування) він заперечував свою провину.

Вирок було винесено 21 березня 1996 року Пологівським районним судом Запорізької області України.

Фігурант був визнаний винним в скоєнні злочинів, передбачених:

- ст.ст.17, 117 ч.3 КК України (1960 року), - замах на зґвалтування, вчинене групою осіб;

- ст. 118 ч.2 КК України (1960 року), - задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, вчинене групою осіб).

Засуджений до 3 років 6 місяців позбавлення волі (обласний суд знизив покарання до 2 років 6 місяців).