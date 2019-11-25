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    Скороход розповіла, що «слугам народу» присилають вказівки, як голосувати

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    Народна депутатка (позафракційна) Анна Скороход - Скороход розповіла, що «слугам народу» присилають вказівки, як голосувати
    Народна депутатка (позафракційна) Анна Скороход

    Вказівки депутатам приходять у спільний чат фракції «Слуга народу»

    Народний депутат України Ганна Скороход, яку раніше виключили з фракції «Слуга народу», розповіла, що депутатам у Верховній Раді повідомляють, як голосувати за закони чи законопроєкти.

    Про це вона розповіла в інтерв’ю ведучій «Прямого» Даші Счастливій.

    «Мені багато разів пред'являли претензії, чому я не голосую так, як вирішує фракція. Я кажу: «Хлопці, якщо на фракції вирішили три людини або п'ять чоловік - це не означає, що так вирішила фракція». Більш того, це з проблемних питань. А по другому ми навіть не обговорюємо. У нас є спільний чат, де нам надсилають, як і за який закон ми голосуємо. Можна, звичайно, сидіти і натискати зелену кнопочку, бути баранчиком і нічого не читати. Але, на жаль чи на щастя, я читаю законопроєкти і висновки щодо цих законопроектів, і висновки Венеціанської комісії . І я завжди припускаю наслідки. Я не можу просто так натискати зелену кнопочку. Можна сказати: вас для цього обирали. Ні, не для цього», - розповіла Скороход.

    Раніше фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.

    Нагадаємо, під час засідання Верховної Ради нардеп Скороход заявила, що її чоловіка затримали через її позицію проти скасування мораторію і запуску ринку землі.

    У відповідь глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Скороход пропонувала хабар народним депутатам і має намір ініціювати її виключення з фракції.

    До відома, спікер парламенту Дмитро Разумков прокоментував ситуацію навколо депутатки Скороход. Голова Ради підкреслив, що не може стверджувати, чи винен чоловік Скороход, чи ні.

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