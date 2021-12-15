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    Помічник бойовика Безлера отримав 11 років тюрми за катування військових

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    Засуджений&nbsp;входив до складу угруповання, яке очолював диверсант військової розвідки РФ Безлер - Помічник бойовика Безлера отримав 11 років тюрми за катування військових
    Засуджений входив до складу угруповання, яке очолював диверсант військової розвідки РФ Безлер
    фото: ssu

    За завданням «Бєса» бойовик був присутній на допитах та знущаннях над військовополоненими і заручниками у Горлівці

    За матеріалами СБУ до 11 років ув’язнення засуджено учасника незаконних збройних формувань «Л/ДНР», який причетний до катувань військовослужбовців сил антитерористичної операції та місцевих жителів тимчасово окупованих територій Донеччини. Про це інформує пресцентр СБУ.

    Встановлено, що зловмисник входив до складу угруповання, яке очолював диверсант військової розвідки РФ Безлер. За завданням свого ватажка він здійснював відеозйомку «допитів» українських військових. Потім монтував і викладав вибиті «зізнання» в інтернет, у тому числі на сайтах бойовиків.

    Крім того, додає СБУ, сфабриковані відеоматеріали використовували представники російських спецслужб для проведення інформаційних диверсій проти України.

    У ході спецоперації у червні 2020 року контррозвідники СБУ затримали зловмисника в Маріуполі.

    За даними слідства, затриманим виявися місцевий житель, який у 2014 році добровільно приєднався до «групи Безлера». Там його призначили «помічником» з питань пропаганди та інформаційних операцій.

    Зловмисник брав участь у фізичних знущаннях над заручниками бойовиків. Потерпілих незаконно утримували у приміщенні колишнього Горлівського підрозділу міліції.

    Наразі суд визнав зловмисника винним за:

    • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),
    • ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

    Заходи із викриття і документування протиправної діяльності проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

    До слова, Україна ініціює екстрадицію одного з катів «Ізоляції», що втік до Франції.

    Також нагадаємо, нещодавно у Києві спіймали керівника донецької катівні «Ізоляція».

    Пізніше приморський суд Маріуполя арештував його на два місяці без права застави.

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    Теги: бойовики на Донбасі СБУ суд полон військові в'язниця
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    Помічник бойовика Безлера отримав 11 років тюрми за катування військових