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    Зеленський провів спільну конференцію із президентом Естонії (відео)

    Президент Естонської Республіки Алар Каріс перебуває в нашій країні з робочим візитом - Зеленський провів спільну конференцію із президентом Естонії (відео)
    Президент Естонської Республіки Алар Каріс перебуває в нашій країні з робочим візитом
    фото: Офіс президента

    18 лютого до України прибула військова допомога з Естонії

    У Києві відбулась зустріч президентів України та Естонії Володимира Зеленського і Алара Каріса. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

    Після перемовин глави держав зустрілися з представниками українських та іноземних засобів масової інформації.

    Під час виступу перед ЗМІ Зеленський заявив про необхідність негайного введення санкцій за визнання «незалежними» фейкових утворень «Л/ДНР». Він виступив за повне відключення російського газопроводу «Північний потік-2».

    «Європа і світ не може допустити повторення таких трагічних помилок, які були допущені в Грузії у 2008 році. Ми погодилися з необхідністю негайного запровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають включати повну зупинку «Північного потоку-2», – зазначив Зеленський.

    Нагадаємо, 18 лютого до України прибула військова допомога з Естонії у вигляді снарядів для американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.

    Минулого тижня Естонія зробила заяву щодо посольства у Києві. Тоді влада Естонії вирішила не евакуйовувати з Києва своє посольство та не відкликати військових інструкторів з України.

    Крім того Естонія передала українським військовим мобільний польовий шпиталь. Усi модулі потребують 20 хвилин часу на розгортання та згортання. Вони можуть використовуватися по одному, а також разом для обладнання польового шпиталю.

    Також Естонія розробила карту готовності на випадок вторгнення РФ в Україну.

    Додамо, що естонська розвідка показала карту можливих цілей Росії в Україні.

    Теги: бойовики на Донбасі санкції війна Європа Естонія Володимир Зеленський Україна
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    Зеленський провів спільну конференцію із президентом Естонії (відео)