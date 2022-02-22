Зеленський провів спільну конференцію із президентом Естонії (відео)

Президент Естонської Республіки Алар Каріс перебуває в нашій країні з робочим візитом

18 лютого до України прибула військова допомога з Естонії

У Києві відбулась зустріч президентів України та Естонії Володимира Зеленського і Алара Каріса. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Після перемовин глави держав зустрілися з представниками українських та іноземних засобів масової інформації.

Під час виступу перед ЗМІ Зеленський заявив про необхідність негайного введення санкцій за визнання «незалежними» фейкових утворень «Л/ДНР». Він виступив за повне відключення російського газопроводу «Північний потік-2».

«Європа і світ не може допустити повторення таких трагічних помилок, які були допущені в Грузії у 2008 році. Ми погодилися з необхідністю негайного запровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають включати повну зупинку «Північного потоку-2», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 18 лютого до України прибула військова допомога з Естонії у вигляді снарядів для американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Минулого тижня Естонія зробила заяву щодо посольства у Києві. Тоді влада Естонії вирішила не евакуйовувати з Києва своє посольство та не відкликати військових інструкторів з України.

Крім того Естонія передала українським військовим мобільний польовий шпиталь. Усi модулі потребують 20 хвилин часу на розгортання та згортання. Вони можуть використовуватися по одному, а також разом для обладнання польового шпиталю.

Також Естонія розробила карту готовності на випадок вторгнення РФ в Україну.

Додамо, що естонська розвідка показала карту можливих цілей Росії в Україні.