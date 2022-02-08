Естонія передала українським військовим мобільний польовий шпиталь (фото)

Україні передано мобільний польовий шпиталь Role 2 виробництва Естонії для прискореного розгортання та використання в польових умовах

Сьогодні, 8 лютого, Естонська Республіка передала Збройним силам України мобільний польовий шпиталь Role 2. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що на урочистій церемонії підписання договору дарування на військово-морській базі Сил оборони Естонії українській делегації було урочисто передано символічного ключа від мобільного польового шпиталю.

«Для нас дуже важлива допомога у сфері військової медицини. В Україні восьмий рік триває російсько-українська війна. За цей час загинуло 13 тисяч українських громадян. Ще 30 тисяч були поранені під час цієї війни. І, судячи з усього, Путін не збирається цю війну припиняти. Ми високо цінуємо ту допомогу, яку нам надає Німеччина та Естонія в лікуванні наших поранених та в сфері військової медицини. Разом з тим ми б хотіли, щоб поранених було менше, а тому сподіваємося, що разом з цією допомогою будуть розблоковані закупівлі зброї для України в Агенції НАТО з підтримки та постачання», – звернулась до присутніх заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

У свою чергу, міністр оборони Естонської Республіки висловив слова підтримки Україні у її непохитній позиції у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності, а також у євроатлантичних прагненнях нашої держави.

Міноборони уточнює, що Україні передано мобільний польовий шпиталь Role 2 виробництва Естонії для прискореного розгортання та використання в польових умовах, який забезпечує надання медичної допомоги на рівні бригади.

Усi модулі потребують 20 хвилин часу на розгортання та згортання. Вони можуть використовуватися по одному, а також разом для обладнання польового шпиталю.

Також сьогодні уряд Польщі схвалив передачу ЗСУ військового обладнання.

Ще стало відомо, що Естонія розробила карту готовності на випадок вторгнення РФ в Україну. Наприкінці січня прем'єр Естонії закликала Німеччину надати допомогу Україні.

Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на німецьких та естонських чиновників повідомило, що Німеччина заблокувала передачу артилерії німецького виробництва з Естонії в Україну. Автори матеріалу зробили висновок, що позиція ФРН свідчить про розбіжності на Заході щодо України.

Згодом Німеччина підтвердила відмову постачати зброю Україні.

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