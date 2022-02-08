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    Естонія передала українським військовим мобільний польовий шпиталь (фото)

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    Усi модулі мобільного шпиталю потребують 20&nbsp;хвилин часу на&nbsp;розгортання та&nbsp;згортання - Естонія передала українським військовим мобільний польовий шпиталь (фото)
    Усi модулі мобільного шпиталю потребують 20 хвилин часу на розгортання та згортання
    фото: mil.gov.ua

    Україні передано мобільний польовий шпиталь Role 2 виробництва Естонії для прискореного розгортання та використання в польових умовах

    Сьогодні, 8 лютого, Естонська Республіка передала Збройним силам України мобільний польовий шпиталь Role 2. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    Зазначається, що на урочистій церемонії підписання договору дарування на військово-морській базі Сил оборони Естонії українській делегації було урочисто передано символічного ключа від мобільного польового шпиталю.

    «Для нас дуже важлива допомога у сфері військової медицини. В Україні восьмий рік триває російсько-українська війна. За цей час загинуло 13 тисяч українських громадян. Ще 30 тисяч були поранені під час цієї війни. І, судячи з усього, Путін не збирається цю війну припиняти. Ми високо цінуємо ту допомогу, яку нам надає Німеччина та Естонія в лікуванні наших поранених та в сфері військової медицини. Разом з тим ми б хотіли, щоб поранених було менше, а тому сподіваємося, що разом з цією допомогою будуть розблоковані закупівлі зброї для України в Агенції НАТО з підтримки та постачання», – звернулась до присутніх заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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    Естонія передала українським військовим мобільний польовий шпиталь (фото)
    Естонія передала українським військовим мобільний польовий шпиталь (фото)
    Естонія передала українським військовим мобільний польовий шпиталь (фото)
    Естонія передала українським військовим мобільний польовий шпиталь (фото)
    Естонія передала українським військовим мобільний польовий шпиталь (фото)
    фото: mil.gov.ua

    У свою чергу, міністр оборони Естонської Республіки висловив слова підтримки Україні у її непохитній позиції у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності, а також у євроатлантичних прагненнях нашої держави.

    Міноборони уточнює, що Україні передано мобільний польовий шпиталь Role 2 виробництва Естонії для прискореного розгортання та використання в польових умовах, який забезпечує надання медичної допомоги на рівні бригади.

    Усi модулі потребують 20 хвилин часу на розгортання та згортання. Вони можуть використовуватися по одному, а також разом для обладнання польового шпиталю.

    Також сьогодні уряд Польщі схвалив передачу ЗСУ військового обладнання.

    Ще стало відомо, що Естонія розробила карту готовності на випадок вторгнення РФ в Україну. Наприкінці січня прем'єр Естонії закликала Німеччину надати допомогу Україні.

    Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на німецьких та естонських чиновників повідомило, що Німеччина заблокувала передачу артилерії німецького виробництва з Естонії в Україну. Автори матеріалу зробили висновок, що позиція ФРН свідчить про розбіжності на Заході щодо України.

    Згодом Німеччина підтвердила відмову постачати зброю Україні.

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    Теги: ЗСУ Міноборони Естонія військові
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    Естонія передала українським військовим мобільний польовий шпиталь (фото)