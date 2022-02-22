Путін поки що не зважився на пряме вторгнення в Україну

Дороги тому вже немає. І президент Росії це має розуміти

Чекаємо від Зеленського зрозумілий усім план – як нам захистити Україну

Сенс рішення Путіна – банальний закон омерти. Замастити всіх. Щоби не відскочили.

Тепер у разі санкцій весь поіменний список потрапляє під конфіскацію активів на батьківщині героїв – на Заході.

Також, те що 99% виступу Путіна було присвячено Україні – це неприхований натяк на те, що я Вас українців у спокої не залишу!

Не будемо мати ілюзій.

Усі озвучені Путіним рішення про визнання своїх сепаратистських анклавів «ЛДНР» було розроблено та продумано роки тому.

То був план «Б».

План «А» був і залишається – це безпосереднє вторгнення в Україну.

Що робити?

Або ми згуртуємось, побудуємо сильну, ефективну, прозору державу за прикладом Ізраїлю, Південної Кореї, Фінляндії, або Україну буде розірвано на частини.

Путін має план. І не один. Про те, як знищити Україну.

Нам потрібен наш, простий, зрозумілий для всіх план – як нам захистити Україну.

Зрештою, нам потрібно навести в нашій державі елементарний порядок!

Рахунок пішов на місяці.

Джерело: блог Антона Геращенко

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