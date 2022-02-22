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    Думки вголос

    Путін поки що не зважився на пряме вторгнення в Україну

    • Антон Геращенко

      Заступник очільника МВС 

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дороги тому вже немає. І президент Росії це має розуміти - Путін поки що не зважився на пряме вторгнення в Україну
    Дороги тому вже немає. І президент Росії це має розуміти
    фото з відкритих джерел

    Чекаємо від Зеленського зрозумілий усім план – як нам захистити Україну

    Сенс рішення Путіна – банальний закон омерти. Замастити всіх. Щоби не відскочили.

    Тепер у разі санкцій весь поіменний список потрапляє під конфіскацію активів на батьківщині героїв – на Заході.

    Також, те що 99% виступу Путіна було присвячено Україні – це неприхований натяк на те, що я Вас українців у спокої не залишу!

    Не будемо мати ілюзій.

    Усі озвучені Путіним рішення про визнання своїх сепаратистських анклавів «ЛДНР» було розроблено та продумано роки тому.

    То був план «Б».

    План «А» був і залишається – це безпосереднє вторгнення в Україну.

    Що робити?

    Або ми згуртуємось, побудуємо сильну, ефективну, прозору державу за прикладом Ізраїлю, Південної Кореї, Фінляндії, або Україну буде розірвано на частини.

    Путін має план. І не один. Про те, як знищити Україну.

    Нам потрібен наш, простий, зрозумілий для всіх план – як нам захистити Україну.

    Зрештою, нам потрібно навести в нашій державі елементарний порядок!

    Рахунок пішов на місяці.

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    Джерело: блог Антона Геращенко

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    Теги: «ДНР» «ЛНР» війна Путін ОРДЛО Україна окуповані території окупація
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    Путін поки що не зважився на пряме вторгнення в Україну