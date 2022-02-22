Путін поки що не зважився на пряме вторгнення в Україну
Чекаємо від Зеленського зрозумілий усім план – як нам захистити Україну
Сенс рішення Путіна – банальний закон омерти. Замастити всіх. Щоби не відскочили.
Тепер у разі санкцій весь поіменний список потрапляє під конфіскацію активів на батьківщині героїв – на Заході.
Також, те що 99% виступу Путіна було присвячено Україні – це неприхований натяк на те, що я Вас українців у спокої не залишу!
Не будемо мати ілюзій.
Усі озвучені Путіним рішення про визнання своїх сепаратистських анклавів «ЛДНР» було розроблено та продумано роки тому.
То був план «Б».
План «А» був і залишається – це безпосереднє вторгнення в Україну.
Що робити?
Або ми згуртуємось, побудуємо сильну, ефективну, прозору державу за прикладом Ізраїлю, Південної Кореї, Фінляндії, або Україну буде розірвано на частини.
Путін має план. І не один. Про те, як знищити Україну.
Нам потрібен наш, простий, зрозумілий для всіх план – як нам захистити Україну.
Зрештою, нам потрібно навести в нашій державі елементарний порядок!
Рахунок пішов на місяці.
Джерело: блог Антона Геращенко