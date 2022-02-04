Естонія розробила карту готовності на випадок вторгнення РФ в Україну

Прем'єрка Естонії Кая Каллас: зосередження російських сил на кордонах України та агресивна поведінка щодо безпеки всієї Європи змушує нас ґрунтовно готуватися до кризи

Крім союзницьких відносин основою безпеки Естонії є незалежна обороноздатність та всебічна державна оборона, заявила очільниця уряду

Уряд Естонії обговорив готовність країни до наслідків у разі можливого нового російського вторгнення в Україну. Влада склала карту готовності у сфері держоборони, пише ERR.

За словами прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас, прямої військової загрози Естонії немає, але «кожна людина та організація мають бути готові до наслідків розширення бойових дій в Україні».

«Зосередження російських сил на кордонах України та агресивна поведінка щодо безпеки всієї Європи змушує нас ґрунтовно готуватися до кризи, що супроводжує посилення військової активності», – заявила Каллас.

Вона зазначила, що крім союзницьких відносин основою безпеки Естонії є незалежна обороноздатність та всебічна державна оборона.

«Ми, як суспільство, повинні бути готові до потоку військових біженців, посилення енергетичної кризи, кібератак, а також до більш масштабних економічних та соціальних наслідків. Уряд має план, як підвищити готовність країни та впоратися з подібними ситуаціями. Члени уряду представили свою діяльність у цій сфері, і ми визначили проблемні місця, які вимагають подальших роздумів та дій», – розповіла Каллас.

Прем'єрка уточнила, що міністерство закордонних справ Естонії зосередиться на стримуванні РФ від можливого вторгнення в Україну.

«Але ми також готові допомогти Україні та своїм громадянам у разі різного розвитку подій», – підкреслила Каллас.

Вказано, що для реалізації цілей у галузі військової національної оборони уряд Естонії додатково виділить €380 млн.

«Попереду напружений період навчань як на суші і в повітрі, так і на морі», – резюмували в естонському уряді.

До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

За даними НАТО, Росія перекинула в Білорусь найбільше військ з часів холодної війни. Також ексзаступник генерального секретаря НАТО оцінив готовність України до відсічі росіянам.

Як відомо, Росія посилює забезпечення своїх військ навколо України.

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