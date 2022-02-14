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    Події в Україні

    Естонія зробила заяву щодо посольства у Києві

    Естонія зберігає посольство у Києві - Естонія зробила заяву щодо посольства у Києві
    Естонія зберігає посольство у Києві
    фото з відкритих джерел

    Таллінн не збирається відкликати своїх військових інструкторів, які навчають українських військових

    Влада Естонії вирішила не евакуйовувати з Києва своє посольство та не відкликати військових інструкторів з України. Як повідомляє ERR, рішення було прийнято попри загрозу нової російської агресії.

    Відповідну інформацію повідомили 14 лютого члени естонського уряду після екстреного засідання. Його провели у зв'язку з ситуацією з Україною.

    Урядовці зазначили, що безпрецедентна кількість військ Росії поблизу українських кордонів створює дуже високі ризики воєнної ескалації. І хоча прямої загрози для Естонії немає, там вважають, що країні слід підготуватися до можливих наслідків у сферах:

    • кібербезпеки,
    • внутрішньої безпеки,
    • енергетики та економіки,
    • можливого потоку біженців.

    «Естонія підтримає Україну та її народ й продовжить надавати допомогу, навіть якщо російська агресія переросте у війну», – наголосила прем'єрка Кая Каллас.

    Водночас міністерка закордонних справ Ева-Марія Лійметс зазначила, що Естонія, попри напружену ситуацію, не евакуйовуватиме з Києва своє посольство. Проте естонців закликали враховувати всі ризики.

    Глава Міноборони Калле Лаанет додав, що Естонія продовжить підтримувати Україну і не буде відкликати своїх військових інструкторів, які навчають українських військових. Крім того, він розповів, що має підтвердження від Британії про готовність перекинути до Естонії додаткові військова.

    Увечері 11 лютого в Естонії заявили, що у зв'язку зі зростанням рівня загрози військових дій громадянам цієї країни варто «без нагальної потреби не виїжджати в Україну».

    А тим естонцям, які зараз перебувають в Україні, слід «за можливості повернутися до Естонії».

    Раніше Естонія передала українським військовим мобільний польовий шпиталь. Усi модулі потребують 20 хвилин часу на розгортання та згортання. Вони можуть використовуватися по одному, а також разом для обладнання польового шпиталю.

    Також Естонія розробила карту готовності на випадок вторгнення РФ в Україну.

    Крім того, 14 лютого Польща зробила заяву щодо евакуації дипломатів. Евакуація польських дипломатів з України відбудеться тільки у разі крайньої необхідності.

    Нагадаємо, 11 лютого у МЗС Японії закликали своїх громадян покинути територію України. Також адміністрація США вирішила відкликати всіх дипломатів, що залишилися в Києві, протягом 24-48 годин. Раніше міністерства закордонних справ Італії та Швеції закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити країну.

    До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

    Також Канада переносить своє посольство з Києва до Львова.

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    Теги: МЗС Росія бойовики на Донбасі Міноборони війна Естонія військові навчання агресія військові посольство евакуація
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    Естонія зробила заяву щодо посольства у Києві