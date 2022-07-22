Росія готує Придністров'я до війни? Депутат Держдуми зробив гучну заяву

Глава МЗС невизнаного Придністров'я Віталій Ігнатьєв оголосив про намір влади домагатися незалежності

У Державній думі РФ заявили, що «бажання» невизнаного Придністров'я увійти до складу Росії слід розглядати серйозно. Про це у коментарі кремлівському агентству РІА Новості заявив член комітету Держдуми з міжнародних справ Дмитро Бєлік.

«Сьогодні Придністров'я – той анклав Молдови, який не хоче бути з Румунією і водночас з радістю прийняв у себе російський миротворчий контингент», – сказав Бєлік.

Раніше глава МЗС невизнаного Придністров'я Віталій Ігнатьєв також в інтерв'ю кремлівським ЗМІ заявив про намір влади домагатися приєднання до Росії.

«Так що пропозиція Придністров'я про приєднання до Росії – це не якесь неоглядне і далеке майбутнє, скоріше, цей напрямок у найближчій перспективі. І тому що там живуть російськомовні люди, близькі нам по духу, ми повинні розглядати цю пропозицію всерйоз», – додав депутат.

У Бюро реінтеграції Молдови прокоментували заяву Ігнатьєва і наголосили, що реінтеграція країни є основною метою переговорів щодо врегулювання придністровського конфлікту, пише Newsmaker.

«Усі міжнародні партнери та конституційна влада рішуче підтримують формулу мирного врегулювання придністровського конфлікту, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів», – заявили у відомстві.

Раніше керівництво невизнаної Придністровської республіки заявило про намір увійти до складу Росії. Про терміни такого приєднання «міністр закордонних справ» Придністров’я Віталій Ігнатьєв нічого не сказав.

Напередодні Ігнатьєв заявляв про можливу ескалацію в регіоні. Він сказав, що «можливий вихід Молдови з угоди 1992 року про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту в Придністров'ї може призвести до військових дій».

Нагадаємо, Молдова відмовилася пускати до себе російських військових з так званої оперативної групи, що базується в невизнаному Придністров'ї. Російські війська назвали незаконним формуванням, яке порушує статус нейтралітету.

У молдовському міністерстві закордонних справ знову наголосили на позиції влади щодо необхідності вивести російських військових і склади боєприпасів з території країни. Про це йдеться в заяві МЗС Молдови, оприлюдненій 21 липня.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду запевнила президента України Володимира Зеленського про відсутність загроз для України з боку Придністров'я.