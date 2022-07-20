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    Суспільство

    Резніков повідомив, скільки населених пунктів вже звільнили від окупантів

    Резніков заявив, що швидкість звільнення України від окупантів залежить від поставок зброї - Резніков повідомив, скільки населених пунктів вже звільнили від окупантів
    Резніков заявив, що швидкість звільнення України від окупантів залежить від поставок зброї
    фото із відкритих джерел

    В окупації знаходиться ще понад 2500 населених пунктів

    Збройні сили України вже звільнили від окупантів майже половину захоплених населених пунктів. Про це під час організованої Atlantic Council дискусії розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

    «Ми вже звільнили понад 1000 міст та сіл, які ворог захопив на початку. Нам треба звільнити ще понад 2500», – сказав Резніков

    Він наголосив, що «Росію точно можна здолати і Україна вже показала, як».

    «Тепер усе залежить від того, наскільки вільний світ готовий підтримувати нас. Якщо ми вчасно отримаємо вдосталь зброї, то звільнимо свої землі», - зазначив міністр.

    Нагадаємо, раніше Резніков заявляв, що Україні треба принаймні 50 систем Himars та M270, щоб ефективно стримувати ворога, а для ефективного контрнаступу – принаймні 100 таких систем.

    Також за інформацією міністра оборони під час битви за Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області українські військові знищили близько 11 тис. окупантів.

    За словами Рєзнікова, українськими військовими було знищено близько дві тис. солдатів так званої «ЛНР» і близько 8-9 тисяч військовослужбовців ЗС РФ.

    Зауважимо, що українські військові все частіше повідомляють про успішні удари по російських командних пунктах, складах боєприпасів на окупованих Росією територіях. ЗСУ почали завдавати успішних ударів по російських тилах після того, як до України прибули передані США системи залпового вогню Himars, які можуть вражати цілі на відстані близько 70-80 кілометрів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Резніков повідомив, скільки населених пунктів вже звільнили від окупантів