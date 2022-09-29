Зірка «Зоряних війн» збиратиме кошти на безпілотники для ЗСУ

Гемілл став першим амбасадором, який допомагатиме збирати кошти саме на «Армію дронів»

Американський актор, виконавець ролі Люка Скайвокера у «Зоряних війнах» Марк Гемілл став амбасадором фандрейзингової платформи United24 для допомоги Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що Гемілл став першим амбасадором, який допомагатиме збирати кошти саме на «Армію дронів».

«Це складна, але дуже важлива місія. Марку, впевнені, ви з нею неодмінно впораєтеся. Дякуємо за підтримку українського народу в нашій боротьбі за свою свободу», – вказав президент.

Міністр цифрової трансформації також додав, що актор першим зі світових зірок підтримав проєкт «Армія дронів», завдяки якому українські військові отримують на передову потужні безпілотники. А також навів його цитату.

«Я точно знаю, що безпілотники потрібні українцям для захисту своєї землі, своєї свободи та цінностей усього демократичного світу. Саме зараз найкращий час для того, щоб усі об’єднались і допомогли Україні вистояти в цій війні з імперією зла», – розповів Гемілл під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 19 червня голлівудський актор Бен Стіллер відвідав Україну.

Також 30 квітня зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.