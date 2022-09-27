«Південь» назвав області, яким загрожують іранські дрони

Рашисти можуть атакувати безпілотниками лише південні області

Російські загарбники почали частіше використовувати іранські дрони. Проте, ці безпілотники можуть відлітати від ворожої бази максимум на 2,5 тис. км. Про це повідомила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі Freeдом.

Таким чином, рашисти можуть атакувати безпілотниками лише південні області.

«Тактико-технічні характеристики дають можливість дронам видалення від бази приблизно на 2,5 тис км. Це означає, що під загрозою лише південні регіони України, якими вони можуть прямувати з тимчасово окупованої території», – зазначила Гуменюк.

Зазначається, що іранські дрони – зброя досить нова, наші фахівці вивчають всі її характеристики і при попаданні в ціль, і тоді, коли дрони збиваються нашими військовими.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня російські окупанти вкотре атакували Одещину дронами. Вранці 25 вересня окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, тричі влучивши в адмінбудівлю.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала коригувальника дронів-камікадзе по Одещині.