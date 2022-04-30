Джолі пережила повітряну тривогу у Львові (відео)

Зірка в Україні чула сирени

Голлівудська акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі 30 квітня відвідала Львівщину. Під час її перебування у Львові лунали сирени повітряної тривоги.

На відео видно, як кіноактриса разом із іншими людьми швидко попрямувала в укриття, яке вказали волонтери.

Нагадаємо, голлівудська акторка 30 квітня відвідала Львівщину. В одному з медзакладів вона провідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських загарбників по вокзалу у Краматорську.

30 квітня зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

Раніше в мережі з'явилося відео, як Джолі у Львові спілкується з біженцями на вокзалі.

Також ми розповідали, що Джолі завітала до кав’ярні «Львівські круасани» на Сихові. Там її помітила журналістка Майя Підгородецька, яка оприлюднила відео з акторкою. Джолі охоче спілкується з українцями, вітається та роздає автографи.

Анджеліна Джолі підтримує Україну з перших днів війни та допомагає організувати допомогу для українців, які були змушені залишити свої домівки. Як посол доброї волі ООН нещодавно актриса відвідала шпиталь Pediatrico Bambino Gesu у Римі, де зараз перебувають діти-біженці з України.

Також Анджеліна Джолі розмістила пост про смерть вагітної жінки в Маріуполі.