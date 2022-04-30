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    Події в Україні

    Джолі пережила повітряну тривогу у Львові (відео)

    Зірка ховалася в укритті разом із українцями - Джолі пережила повітряну тривогу у Львові (відео)
    Зірка ховалася в укритті разом із українцями
    скріншот із відео

    Зірка в Україні чула сирени

    Голлівудська акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі 30 квітня відвідала Львівщину. Під час її перебування у Львові лунали сирени повітряної тривоги.

    На відео видно, як кіноактриса разом із іншими людьми швидко попрямувала в укриття, яке вказали волонтери.

    Нагадаємо, голлівудська акторка 30 квітня відвідала Львівщину. В одному з медзакладів вона провідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських загарбників по вокзалу у Краматорську.

    30 квітня зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

    Раніше в мережі з'явилося відео, як Джолі у Львові спілкується з біженцями на вокзалі.

    Також ми розповідали, що Джолі завітала до кав’ярні «Львівські круасани» на Сихові. Там її помітила журналістка Майя Підгородецька, яка оприлюднила відео з акторкою. Джолі охоче спілкується з українцями, вітається та роздає автографи.

    Анджеліна Джолі підтримує Україну з перших днів війни та допомагає організувати допомогу для українців, які були змушені залишити свої домівки. Як посол доброї волі ООН нещодавно актриса відвідала шпиталь Pediatrico Bambino Gesu у Римі, де зараз перебувають діти-біженці з України.

    Також Анджеліна Джолі розмістила пост про смерть вагітної жінки в Маріуполі.

    Читайте також: Приїзд Анджеліни Джолі у Львів «підірвав» мережу жартами
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Джолі пережила повітряну тривогу у Львові (відео)