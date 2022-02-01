ЗМІ дізналися, про що Джонсон говоритиме із Зеленським

Одна із тем – Порошенко

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон прилетів 1 лютого до Києва, де планує провести переговори з президентом Володимиром Зеленським.

«Як друг і демократичний партнер, Велика Британія продовжуватиме відстоювати суверенітет України перед обличчям тих, хто прагне її знищити», - написав Джонсон у Twitter перед вильотом.

Travelling to Kyiv today to meet President @ZelenskyyUa for talks.



As a friend and a democratic partner, the UK will continue to uphold Ukraine's sovereignty in the face of those who seek to destroy it. pic.twitter.com/qmKBmNJhhx — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 1, 2022

За інформацією «Дзеркала тижня», під час розмови із Зеленським Джонсон планує підняти питання про п'ятого президента України Петра Порошенка. Колишній посол Сполученого Королівства в Києві Тімоті Барроу, який має вплив на формування політики щодо України в британському МЗС, є прихильником Порошенка. Це вплинуло на сприйняття Лондоном того, що відбувається в Україні, а також на тематику переговорів Джонсона із Зеленським.

Очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва з офіційним візитом. Літак із британським прем'єром сів в аеропорту Бориспіль приблизно о 16:15.

BREAKING: Prime Minister Boris Johnson has arrived in Kyiv ahead of talks with Ukraine's President Volodymyr Zelensky amid rising tensions with Russia.



Live updates: https://t.co/W4TfAGF7fF



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/wegIlYaFa5 — Sky News (@SkyNews) February 1, 2022

Це другий візит британського прем'єра в Україну за останні 30 років.

Програма візиту Бориса Джонсона:

зустріч з президентом України для обговорення агресії з боку Росії;

оголошення про виділення Україні допомоги на $118 млн.

Після візиту в Україну глава британського уряду планує провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб закликати його до деескалації ситуації довкола України.

Очікувалося, що разом з Джонсоном в Україну прилетить міністр закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс, але вчора вона отримала позитивний Covid-тест та пішла на самоізоляцію. Трасс разом з главами українського та польського МЗС мала оголосити про створення альянсу між Києвом, Лондоном та Варшавою.

Напередодні глава МЗС України анонсував два тижні «інтенсивної дипломатії». За тиждень відбудеться візит до України глав МЗС Німеччини та Франції, які відвідають Донбас.

До слова, прем'єр Британії Джонсон скасував поїздку до Японії через Україну.

Також Борис Джонсон раніше заявив, що цього тижня Велика Британія запропонує НАТО «велике» розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі – у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

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