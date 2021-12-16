  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Борис Джонсон розкрив ім'я своєї новонародженої дочки (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дружина Джонсона опублікувала в Instagram фото двох своїх дітей - Борис Джонсон розкрив ім'я своєї новонародженої дочки (фото)
    Дружина Джонсона опублікувала в Instagram фото двох своїх дітей
    фото: Керрі Джонсон / Instagram

    Новонароджена дочка стала сьомою дитиною британського прем'єра

    Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та його дружина Керрі публічно оголосили про те, як назвали свою новонароджену дочку – Ромі Айріс Шарлотт. Про це повідомляє Бі-бі-сі.

    Джонсон розповів про це журналістам під час відвідин центру вакцинації у графстві Кент. Його дружина опублікувала ім'я дівчинки у своєму Instagram.

    «Ромі – як моя тітка Розмарі. Айріс з грецької означає веселку [мається на увазі грецька богиня Іріда]. Шарлотт – в пам'ять матері Бориса, яка померла, за якою ми дуже сумуємо», – пояснила Керрі Джонсон.

    Ромі народилася в лікарні Університетського коледжу Лондона 9 грудня.

    Вона є другою дитиною пари після народження Вілфреда в квітні 2020 року.

    Раніше стало відомо, що новонароджена дочка стала сьомою дитиною британського прем'єра.

    До цього Джонсон вперше зізнався, що має шестеро дітей, оскільки раніше він не відповідав на питання про сімейне життя. За даними ЗМІ, британський прем'єр двічі розлучався.

    Борис Джонсон та Керрі Сімондс одружилися у травні цього року, вони також мають сина Вілфреда, який народився 29 квітня 2020 року.

    У липні цього року дружина британського прем'єра оголосила про другу вагітність в Instagram, а також повідомила, що кількома місяцями раніше у неї стався викидень.

    У 2020 році Джонсон та його подруга оголосили про свої заручини та майбутнє поповнення у родині.

    Влітку 2019 року Джонсон став першим в історії британським прем'єром, який проживає на Даунінг-стріт, 10, з жінкою, яка не є його законною дружиною.

    Зі своєю другою дружиною Борис Джонсон розійшовся в 2018 році. У них четверо спільних дітей.

    Читайте також:
    Теги: ЗМІ діти дружина Instagram Борис Джонсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Борис Джонсон розкрив ім'я своєї новонародженої дочки (фото)