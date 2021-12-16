Борис Джонсон розкрив ім'я своєї новонародженої дочки (фото)

Дружина Джонсона опублікувала в Instagram фото двох своїх дітей

Новонароджена дочка стала сьомою дитиною британського прем'єра

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та його дружина Керрі публічно оголосили про те, як назвали свою новонароджену дочку – Ромі Айріс Шарлотт. Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Джонсон розповів про це журналістам під час відвідин центру вакцинації у графстві Кент. Його дружина опублікувала ім'я дівчинки у своєму Instagram.

«Ромі – як моя тітка Розмарі. Айріс з грецької означає веселку [мається на увазі грецька богиня Іріда]. Шарлотт – в пам'ять матері Бориса, яка померла, за якою ми дуже сумуємо», – пояснила Керрі Джонсон.

Вона є другою дитиною пари після народження Вілфреда в квітні 2020 року.

Раніше стало відомо, що новонароджена дочка стала сьомою дитиною британського прем'єра.

До цього Джонсон вперше зізнався, що має шестеро дітей, оскільки раніше він не відповідав на питання про сімейне життя. За даними ЗМІ, британський прем'єр двічі розлучався.

Борис Джонсон та Керрі Сімондс одружилися у травні цього року, вони також мають сина Вілфреда, який народився 29 квітня 2020 року.

У липні цього року дружина британського прем'єра оголосила про другу вагітність в Instagram, а також повідомила, що кількома місяцями раніше у неї стався викидень.

У 2020 році Джонсон та його подруга оголосили про свої заручини та майбутнє поповнення у родині.

Влітку 2019 року Джонсон став першим в історії британським прем'єром, який проживає на Даунінг-стріт, 10, з жінкою, яка не є його законною дружиною.

Зі своєю другою дружиною Борис Джонсон розійшовся в 2018 році. У них четверо спільних дітей.