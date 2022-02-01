Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до України

Спільний брифінг прем'єра Британії та президента України заплановано на 19:00

Літак із політиком на борту сів на території аеропрту Бориспіль

Очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва з офіційним візитом. Літак із британським прем'єром сів в аеропорту Бориспіль. Про це свідчать дані сервісу онайн-відслідковування авіарейсів Flightradar.

Планується, що під час візиту очільник британського уряду проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а також спільно з прем'єром Польщі може оголосити про новий формат співпраці Києва, Лондона та Варшави.

Після переговорів Бориса Джонсона із Володимиром Зеленським о 19:00 політики планують провести спільну пресконференцію у Маріінському палаці.

Напередодні глава МЗС України анонсував два тижні «інтенсивної дипломатії».

А за тиждень відбудеться візит до України глав МЗС Німеччини та Франції, які відвідають Донбас.

До слова, прем'єр Британії Джонсон скасував поїздку до Японії через Україну.

Також Борис Джонсон раніше заявив, що цього тижня Велика Британія запропонує НАТО «велике» розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі – у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Читайте також: