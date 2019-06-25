ЗМІ: Глава Адімінстрації Зеленського засвітився в офшорці, причетній до кредитної афери на 200 млн



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У Андрія Богдана був великий послудний список ще до роботи з Зеленським Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Андрій Богдан був представником офшорної компанії, яку підозрювали в кредитній афері

У 2016-му році Фонд гарантування вкладів (ФГВФО) виявив кредитну аферу із залученням офшорної компанії «Айдельберг ресорсіс ІНК.» (Idelberg resources INC.), на підставі чого того ж року було відкрито кримінальне провадження. Як з’ясував Bihus.Info, представником цієї компанії за довіреністю був Андрій Богдан, який зараз обіймає посаду глави Адміністрації президента.

Кредитна афера полягала в тому, що офшорна компанія Idelberg resources з Віргінських островів, за даними слідства, допомогла «Світловодському маслосиркомбінату» з групи «Клуб сиру» не розрахуватися за кредит у банку «Фінанси та кредит».

Маслосиркомбінат отримав кредит ще у докризисному 2007 році. У 2009-му, коли кредит вже мав бути погашений, борг комбінату перед банком становив близько 150 млн грн. Коли ж банк звернувся за стягненням застави за кредитом, у гру вступила офшорна фірма Idelberg resources. Вона заявила, що теж претендує на гроші комбінату.

Справа розглядалася в Господарському суді Київської області. За одним позовом офшорка вимагала повернути їй більше 52 млн гривень, нібито позичених комбінату раніше. У другому позові «Айдельберг» вимагала ще понад 150 млн гривень, за які комбінат нібито поручився за позикою «Карлівського заводу сухого молока».

Офшорка стверджувала, що отримала право вимоги на них від інших теж офшорних компаній. Маслосиркомбінат офіційно визнав свій борг. І в один день – 23 червня 2009 - Господарський суд Київської області підтримав обидва позови «Айдельберг ресосіс ІНК.». У матеріалах кримінального провадження, відкритого у 2016 році, ця офшорна фірма названа фіктивною.

Як встановив ФГВФО після падіння банку «Фінанси та кредит», паралельно маслосиркомбінат ініціював власне банкрутство, тим самим виводячи майно з іпотеки банку. Після цього, майно комбінату продали трохи більше як за 10 мільйонів гривень (ціна втричі нижча за оціночну вартість підприємства, яка станом на 01.07.2009 становила 31,7 млн грн). За заниженою ціною майно комбінату продали фактично афільованій компанії «Дніпровська молочна компанія» з групи «Клуб сиру».

У кримінальному провадженні за цим фактом слідчі напишуть: «реалізуючи злочинну схему, службові особи ВАТ «Світловодський маслосиркомбінат» за попередньою змовою з посадовими особами «Клуб сиру» від імені фіктивної компанії «Айдельберг ресорсіс ІНК.».

Журналісти Bihus.Info отримали підтвердження зв’язку Андрія Богдана з віргінською офшоркою «Айдельберг ресорсіс». Андрій Богдан напряму засвітився в цій компанії трохи пізніше - у 2014-му році. Довіреності на представництво «Айдельберг ресорсіс» Богдану видав його бізнес-партнер Олександр Баулін. У схемі виведення грошей з банку засвітились і інші колеги Андрія Богдана.

У членах правління «Світловодського маслосиркомбінату» свого часу був Олександр Коваленко. Ця ж людина за довіреністю, виданою у квітні цього року особисто Андрієм Богданом, розпоряджається землею глави АП під Києвом - у селі Забуяння. Богдан підтвердив знайомство з Коваленком.

На питання Bihus.Info, Богдан відповів, що не пам’ятає компанію «Айдельберг ресорсіс», але не виключає, що міг представляти її за довіреністю від Олександра Бауліна.

Подібну схему журналісти Bihus.Info знайшли в історії, де фігурує банк «Надра», який видав кредит компанії «Каховка Пром-Агро».