Коломойський залишився без особистого юриста: Богдан здає адвокатську ліцензію



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Глава АП Андрій Богдан припиняє свою адвокатську діяльність

Богдан зазначив, що був адвокатом багатьох політиків

Глава Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що припиняє свою адвокатську діяльність. При цьому він визнав, що працював юристом у «певного бізнес крила» та «певного олігарха».

Про це Богдан заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Я професійний адвокат, і люди, які тут присутні, можуть засвідчити, що я був адвокатом багатьох політиків у всіх таборах, які представлені тут. Насправді я є адвокатом певного бізнес-крила, певного олігарха, але з моменту, коли я заступаю на службу, я здаю свою адвокатську ліцензію, це прописано... в міжнародній практиці, у тих же США, де є адвокатом Джуліані. Він є лише адвокатом певної персоналії, він не є офіційним представником...», – сказав Богдан.

Він зазначив, що з моменту вступу на посаду офіційно припиняє свою адвокатську діяльність.

«Це офіційно публікується в реєстрі адвокатів, і з цього моменту будь-яка людина може зайти, подивитися і сказати, що я не адвокат і не представляю жодної людини ні в кримінальному, ні в будь-якому іншому процесі», - додав Богдан.

Під «певним олігархом» Богдан мав на увазі Ігоря Коломойського. Саме юристом Коломойського та його бізнес-структур з 2014 року був новий голова Адміністрації президента.

Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що Богдан часто літав до Женеви та Тель-Авіва, де мешкав Ігор Коломойський. Коломойський визнав, що один з організаторів кампанії Зеленського – його адвокат, але він (Коломойський) є лише одним з його клієнтів. Зокрема Богдан веде справи, пов’язані з націоналізацією «Приватбанку», яку оскаржує олігарх.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Також Зеленський звільнив начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

Як відомо, в Адміністрації президента України 21 травня відбулася зустріч Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, під час якої йшлося про дострокове припинення повноважень ВР восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів.

На зустрічі президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень.

Зеленський видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.