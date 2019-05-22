Коломойський залишився без особистого юриста: Богдан здає адвокатську ліцензію
-
Розсилка
Богдан зазначив, що був адвокатом багатьох політиків
Глава Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що припиняє свою адвокатську діяльність. При цьому він визнав, що працював юристом у «певного бізнес крила» та «певного олігарха».
Про це Богдан заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».
«Я професійний адвокат, і люди, які тут присутні, можуть засвідчити, що я був адвокатом багатьох політиків у всіх таборах, які представлені тут. Насправді я є адвокатом певного бізнес-крила, певного олігарха, але з моменту, коли я заступаю на службу, я здаю свою адвокатську ліцензію, це прописано... в міжнародній практиці, у тих же США, де є адвокатом Джуліані. Він є лише адвокатом певної персоналії, він не є офіційним представником...», – сказав Богдан.
Він зазначив, що з моменту вступу на посаду офіційно припиняє свою адвокатську діяльність.
«Це офіційно публікується в реєстрі адвокатів, і з цього моменту будь-яка людина може зайти, подивитися і сказати, що я не адвокат і не представляю жодної людини ні в кримінальному, ні в будь-якому іншому процесі», - додав Богдан.
Під «певним олігархом» Богдан мав на увазі Ігоря Коломойського. Саме юристом Коломойського та його бізнес-структур з 2014 року був новий голова Адміністрації президента.
Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що Богдан часто літав до Женеви та Тель-Авіва, де мешкав Ігор Коломойський. Коломойський визнав, що один з організаторів кампанії Зеленського – його адвокат, але він (Коломойський) є лише одним з його клієнтів. Зокрема Богдан веде справи, пов’язані з націоналізацією «Приватбанку», яку оскаржує олігарх.
Нагадаємо, 21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.
Також Зеленський звільнив начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.
Як відомо, в Адміністрації президента України 21 травня відбулася зустріч Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, під час якої йшлося про дострокове припинення повноважень ВР восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів.
На зустрічі президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень.
Зеленський видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.