  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Тихий

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Просто Богдан, або хто у кого адміністратор

    • Сергій Тихий

      Журналіст

    • Розсилка
    Просто Богдан, або хто у кого адміністратор

    Вихід Богдана переконливо засвідчив «обстановочку», що нині складається на Банковій, і те місце, яке там відводиться новому президенту

    Яких тільки начальників президентських канцелярій в України не було, а такий, як Андрій Богдан – вперше. Давайте хоч згадаємо про них «через одного». Дмитро Табачник, в адміністрації якого на посаді президента трудився Кучма; Володимир Литвин, що доріс до голови Верховної ради і мав ілюзії щодо власного президентства; Віктор Медведчук – геній антихаризми, князь української Тьми і кум Путіна; хитрий регіональний «барон» Віктор Балога; Ігор Райнін, який, здається, навчився зливатися зі стінкою…

    Але Богдан – всіх перевершив. У перший же день, ще чорнила на указі про його призначення не висохли, він, публічно, і Верховній Раді пригрозив, щоб слухалась, і прем’єр-міністру сказав, що він може йти, «ніхто плакати не буде», і, головне, збурив українську Україну розмовами про самовбивчий референдум щодо «миру з Москвою». Так от послухаєш – якого, слава Богу, президента Україна втратила! Чи ще не втратила?

    А якщо серйозно, то вихід Богдана переконливо засвідчив «обстановочку», що нині складається на Банковій, і те місце, яке там відводиться новому президенту. Хто сумнівався в тому, що політичний досвід для управління державою і відповідні особисті якості - такі вже значущі речі, може швиденько переконатися у своїй неправоті.

    Як цей досвід президентом Зеленським набуватиметься, а політичні таланти – проявлятимуться, будемо спостерігати. Для цього у нас є прекрасний, точний індикатор – публічні заяви глави його адміністрації Андрія Богдана.

    Читайте також: Андрій Богдан - адвокат широкого профілю. Хто очолив адміністрацію президента (Досьє)

    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Віктор Медведчук Віктор Балога Володимир Зеленський Ігор Райнін Володимир Литвин Андрій Богдан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Мустафа Найєм
    Мустафа Найєм

    Народний депутат

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Ігор Петренко
    Ігор Петренко
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ