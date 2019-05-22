Просто Богдан, або хто у кого адміністратор

Вихід Богдана переконливо засвідчив «обстановочку», що нині складається на Банковій, і те місце, яке там відводиться новому президенту

Яких тільки начальників президентських канцелярій в України не було, а такий, як Андрій Богдан – вперше. Давайте хоч згадаємо про них «через одного». Дмитро Табачник, в адміністрації якого на посаді президента трудився Кучма; Володимир Литвин, що доріс до голови Верховної ради і мав ілюзії щодо власного президентства; Віктор Медведчук – геній антихаризми, князь української Тьми і кум Путіна; хитрий регіональний «барон» Віктор Балога; Ігор Райнін, який, здається, навчився зливатися зі стінкою…

Але Богдан – всіх перевершив. У перший же день, ще чорнила на указі про його призначення не висохли, він, публічно, і Верховній Раді пригрозив, щоб слухалась, і прем’єр-міністру сказав, що він може йти, «ніхто плакати не буде», і, головне, збурив українську Україну розмовами про самовбивчий референдум щодо «миру з Москвою». Так от послухаєш – якого, слава Богу, президента Україна втратила! Чи ще не втратила?

А якщо серйозно, то вихід Богдана переконливо засвідчив «обстановочку», що нині складається на Банковій, і те місце, яке там відводиться новому президенту. Хто сумнівався в тому, що політичний досвід для управління державою і відповідні особисті якості - такі вже значущі речі, може швиденько переконатися у своїй неправоті.

Як цей досвід президентом Зеленським набуватиметься, а політичні таланти – проявлятимуться, будемо спостерігати. Для цього у нас є прекрасний, точний індикатор – публічні заяви глави його адміністрації Андрія Богдана.

Джерело: Блог Сергія Тихого

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