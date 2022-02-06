ЗМІ припустили, хто може стати новим генсеком НАТО

Міністр оборони Великобританії – імовірний кандидат на високу посаду

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес може обійняти посаду нового генерального секретаря НАТО. Як відомо, нинішній генсек НАТО Єнс Столтенберг призначений новим главою Центрального банку Норвегії. Про це повідомляє The Times.

Дипломатичні джерела повідомили виданню, що держави-члени НАТО підняли питання про те, що Уоллес, колишній солдат, може зайняти пост, коли ця посада стане доступною.

Раніше очікувалося, що лорд Седвілл, колишній секретар Кабінету міністрів і радник з національної безпеки, отримає підтримку Бориса Джонсона на цій посаді. Однак два джерела повідомили, що йому буде важко отримати його, оскільки він не був ні главою уряду, ні важливим міністром.

Також ходили чутки, що цей пост може отримати колишній прем'єр-міністр Девід Кемерон, але навряд чи він отримає підтримку французів.

«Кемерон не зацікавлений, а Седвілл не був міністром оборони або міністром закордонних справ. Багато, в тому числі зарубіжні члени НАТО, припускають, що це міг би бути Бен Уоллес», – заявило джерело.

Минулого тижня Уоллес зустрічався зі Столтенбергом та іншими високопоставленими особами, щоб обговорити українську кризу. Поки невідомо, чи хоче сам Уоллес отримати цей пост.

Столтенберг з 2014 року є генеральним секретарем НАТО. Невдовзі він покине займану посаду і в найближчі шість років очолюватиме Національний банк Норвегії.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії заявив, що не відправить війська в Україну на випадок нападу РФ.

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