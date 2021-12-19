Міністр оборони Британії заявив, що не відправить війська в Україну на випадок нападу РФ

Уоллес навіть не сказав, чи приєднається Британія до Америки та озброє Україну

Бен Уоллес закликав «не обманювати людей»

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Лондон не буде відправляти війська в Україну в разі нападу Росії. Він підкреслив, що Україна – не член НАТО. Про це повідомляє Spectator.

Він закликав «не обманювати людей».

«Це факт, що Україна не є членом НАТО, тому малоймовірно, що хтось збирається відправити війська в Україну, щоб кинути виклик Росії. Ми не повинні обманювати людей», – сказав він.

Проте Уоллес навіть не сказав, чи приєднається Британія до Америки та озброє Україну.

«Ми ще не зайшли в простір летальної допомоги. Ми постійно вивчаємо всі варіанти», — сказав він.

Західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що російське вторгнення в Україну може відбутися на початку 2022 року, до цього буде залучено до 175 тис. військовослужбовців РФ.

Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що «виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав».

До США у РФ також є низка пропозицій.

Генсек Альянсу сьогодні заявив, що НАТО готове до конструктивного діалогу з Росією, проте під час обговорень враховуватиме думку європейських партнерів, таких як Україна

Зазначимо, 16 грудня Північноатлантична рада оприлюднила заяву, в якій попереджає Росію про наслідки у разі агресії проти України і покладає на неї відповідальність за нинішню напругу, а також наголошує, що РФ не має права втручатися в питання членства України в Альянсі.

Також 16 грудня генсек НАТО після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Альянс не бачить ознак сповільнення нарощування Росією військових сил поблизу кордонів України.

Нагадаємо, президент РФ Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.

До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.

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