  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Міністр оборони Британії заявив, що не відправить війська в Україну на випадок нападу РФ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Уоллес навіть не сказав, чи приєднається Британія до Америки та озброє Україну - Міністр оборони Британії заявив, що не відправить війська в Україну на випадок нападу РФ
    Уоллес навіть не сказав, чи приєднається Британія до Америки та озброє Україну
    фото з відкритих джерел

    Бен Уоллес закликав «не обманювати людей»

    Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Лондон не буде відправляти війська в Україну в разі нападу Росії. Він підкреслив, що Україна – не член НАТО. Про це повідомляє Spectator.

    Він закликав «не обманювати людей».

    «Це факт, що Україна не є членом НАТО, тому малоймовірно, що хтось збирається відправити війська в Україну, щоб кинути виклик Росії. Ми не повинні обманювати людей», – сказав він.

    Проте Уоллес навіть не сказав, чи приєднається Британія до Америки та озброє Україну.

    «Ми ще не зайшли в простір летальної допомоги. Ми постійно вивчаємо всі варіанти», — сказав він.

    Західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що російське вторгнення в Україну може відбутися на початку 2022 року, до цього буде залучено до 175 тис. військовослужбовців РФ.

    Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що «виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав».

    До США у РФ також є низка пропозицій.

    Генсек Альянсу сьогодні заявив, що НАТО готове до конструктивного діалогу з Росією, проте під час обговорень враховуватиме думку європейських партнерів, таких як Україна

    Зазначимо, 16 грудня Північноатлантична рада оприлюднила заяву, в якій попереджає Росію про наслідки у разі агресії проти України і покладає на неї відповідальність за нинішню напругу, а також наголошує, що РФ не має права втручатися в питання членства України в Альянсі.

    Також 16 грудня генсек НАТО після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Альянс не бачить ознак сповільнення нарощування Росією військових сил поблизу кордонів України.

    Нагадаємо, президент РФ Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.

    До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

    У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.

    Читайте також:
    Теги: Росія США міністр НАТО Путін Велика Британія Україна озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Міністр оборони Британії заявив, що не відправить війська в Україну на випадок нападу РФ