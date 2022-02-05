Генсек НАТО провів переговори із главою Єврокомісії: що обговорювали

Столтенберг і фон дер Ляєн оцінили безпекову ситуацію в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо ситуації навколо України і координації НАТО і ЄС. Про це Столтенберг повідомив у своєму Тwitter.

«Поінформував президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн про триваюче нарощування Росією військової потужності і дестабілізуючі дії всередині і навколо України. Важливо підтримувати тісну координацію між НАТО та ЄС щодо наступних кроків, включаючи можливі санкції», – написав він.

Briefed European Commission President @vonderleyen on #Russia’s continued military build-up & destabilising actions in and around #Ukraine. Important to maintain close coordination between #NATO & the #EU on the next steps, including possible sanctions. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 5, 2022

До слова, сьогодні ж президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, у ході якої сторони обговорили загрозу з боку Росії та шляхи деескалації конфлікту.

«Обговорили поточну ситуацію навколо України та її деескалацію в межах усіх наявних форматів. Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти в усіх напрямах. Вдячний ЄС за незмінну підтримку», – написав Зеленський про підсумки розмови з Мішелем.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів президенту Росії Володимиру Путіну і главі Китаю Сі Цзіньпіну щодо розширення НАТО і наголосив, що в кожної країни є суверенне право вибирати власний шлях.

НАТО готове вести діалог із Росією щодо ситуації навколо України, але в разі ескалації змусить «заплатити високу ціну», заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю італійській газеті La Stampa.

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