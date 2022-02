Генсек НАТО провів переговори із главою Єврокомісії: що обговорювали

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо ситуації навколо України і координації НАТО і ЄС. Про це Столтенберг повідомив у своєму Тwitter.

«Поінформував президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн про триваюче нарощування Росією військової потужності і дестабілізуючі дії всередині і навколо України. Важливо підтримувати тісну координацію між НАТО та ЄС щодо наступних кроків, включаючи можливі санкції», – написав він.

Briefed European Commission President @vonderleyen on #Russia’s continued military build-up & destabilising actions in and around #Ukraine. Important to maintain close coordination between #NATO & the #EU on the next steps, including possible sanctions.