Лукашенко спрогнозував, скільки триватиме війна з Україною

Водночас білоруський «бацька» впевнений, що до збройного конфлікту справа не дійде

Самопроголошений лідер Білорусі пригрозив «дійти до Ла-Маншу»

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко в інтерв’ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову заявив, що в разі війни українська армія буде розгромлена через 3-4 дні, оскільки не отримає ніякої підтримки від Заходу. Про це стало відомо із опублікованих фрагментів розмови на YouTube-каналі «Соловйов Live».

«Україна ніколи з нами не воюватиме. Ця війна триватиме максимум три-чотири дні. Там не буде кому проти нас воювати», – сказав Лукашенко.

Він також висловив переконання, що до збройного конфлікту не дійде, оскільки ніхто не бажає відмовитися від мирного життя і терпіти воєнні тяготи.

До того ж, за словами Лукашенка, країни НАТО не наважаться протистояти військовій потузі Організації договору колективної безпеки (ОДКБ), яка «проявила себе» під час недавніх протестів у Казахстані.

«Поки вони (США) там розгорнуться і перешлють сюди якісь війська, ми вже стоятимемо біля Ла-Маншу», – пригрозив білоруський диктатор.

Нагадаємо, посол Росії в США пояснив, чи нападе Росія на Україну.

Раніше стало відомо, що білоруси подали проти Лукашенка позов до суду в Гаазі.

До слова, Лукашенко назвав себе диктатором, якому важко розуміти демократію (відео).

Також США пригрозили Білорусі через Україну.

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