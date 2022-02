Столтенберг відповів Путіну і Сі Цзіньпіну: НАТО нікого не примушує

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів президенту Росії Володимиру Путіну і главі Китаю Сі Цзіньпіну щодо розширення НАТО і наголосив, що в кожної країни є суверенне право вибирати власний шлях.

«Мова не про розширення НATO, а про повагу до права кожної суверенної нації вибирати свій власний шлях. НАТО ніколи не примушувало жодну країну вступати до нашого Альянсу. Розширення поширило свободу та демократію», – навела слова Столтенберга речниця НАТО Оана Лунгеску.

