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    Столтенберг відповів Путіну і Сі Цзіньпіну: НАТО нікого не примушує

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    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів на заяву лідерів РФ і КНР&nbsp; - Столтенберг відповів Путіну і Сі Цзіньпіну: НАТО нікого не примушує

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів на заяву лідерів РФ і КНР 

    фото: Francois Walschaerts / EPA

    У кожної країни є суверенне право вибирати власний шлях

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів президенту Росії Володимиру Путіну і главі Китаю Сі Цзіньпіну щодо розширення НАТО і наголосив, що в кожної країни є суверенне право вибирати власний шлях.

    «Мова не про розширення НATO, а про повагу до права кожної суверенної нації вибирати свій власний шлях. НАТО ніколи не примушувало жодну країну вступати до нашого Альянсу. Розширення поширило свободу та демократію», – навела слова Столтенберга речниця НАТО Оана Лунгеску.

    Нагадаємо, сьогодні в Кремлі повідомили, що Путін та Сі Цзіньпінь підписали спільну заяву про засудження «розширення НАТО» та агресивних намірів щодо РФ. Вони звинуватили країни НАТО у намірі протистояти втручанню у внутрішні справи суверенних країн, які «виступають проти кольорових революцій і нарощуватимуть взаємодію у вищезгаданих областях».

    До слова, Путіна у Китаї зустрічали люди в лікарських халатах. Нагадаємо, 4 лютого президент РФ Володимир Путін прибув із офіційним візитом до столиці КНР – Пекіну. Він зустрівся із главою Китаю Сі Цзінпінем. Потім Путін «знепритомнів», коли побачив українську збірну на відкритті Олімпіади.

    Також зазначимо, що Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря Альянсу з 1 жовтня 2014 року. Його повноваження закінчуються 1 жовтня 2022 року. Вже відомо, що Столтенберг у найближчі шість років очолюватиме Національний банк Норвегії.

    Німецькі ЗМІ повідомили, що на посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу претендують одразу п'ятеро людей.

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    Теги: Росія НАТО Китай Путін агресія військові Україна Єнс Столтенберг нацбезпека
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    Столтенберг відповів Путіну і Сі Цзіньпіну: НАТО нікого не примушує