Столтенберг відповів Путіну і Сі Цзіньпіну: НАТО нікого не примушує

У кожної країни є суверенне право вибирати власний шлях

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів президенту Росії Володимиру Путіну і главі Китаю Сі Цзіньпіну щодо розширення НАТО і наголосив, що в кожної країни є суверенне право вибирати власний шлях.

«Мова не про розширення НATO, а про повагу до права кожної суверенної нації вибирати свій власний шлях. НАТО ніколи не примушувало жодну країну вступати до нашого Альянсу. Розширення поширило свободу та демократію», – навела слова Столтенберга речниця НАТО Оана Лунгеску.

NEW @jensstoltenberg responds to #Russia & #China: “This is not about #NATO expansion, but respecting the right of every sovereign nation to choose its own path. NATO has never forced any country into our Alliance. Enlargement has spread freedom & democracy.” @Morning_Joe pic.twitter.com/nMU18PNZsM — Oana Lungescu (@NATOpress) February 4, 2022

Нагадаємо, сьогодні в Кремлі повідомили, що Путін та Сі Цзіньпінь підписали спільну заяву про засудження «розширення НАТО» та агресивних намірів щодо РФ. Вони звинуватили країни НАТО у намірі протистояти втручанню у внутрішні справи суверенних країн, які «виступають проти кольорових революцій і нарощуватимуть взаємодію у вищезгаданих областях».

До слова, Путіна у Китаї зустрічали люди в лікарських халатах. Нагадаємо, 4 лютого президент РФ Володимир Путін прибув із офіційним візитом до столиці КНР – Пекіну. Він зустрівся із главою Китаю Сі Цзінпінем. Потім Путін «знепритомнів», коли побачив українську збірну на відкритті Олімпіади.

Також зазначимо, що Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря Альянсу з 1 жовтня 2014 року. Його повноваження закінчуються 1 жовтня 2022 року. Вже відомо, що Столтенберг у найближчі шість років очолюватиме Національний банк Норвегії.

Німецькі ЗМІ повідомили, що на посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу претендують одразу п'ятеро людей.

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