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    Генсек НАТО знайшов нову роботу

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    З 2014 року Єнс Столтенберг є генеральним&nbsp;секретарем НАТО - Генсек НАТО знайшов нову роботу
    З 2014 року Єнс Столтенберг є генеральним секретарем НАТО
    фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

    У кінці вересня цього року Столтенберг піде з посади генерального секретаря НАТО

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг невдовзі покине займану посаду і в найближчі шість років очолюватиме Національний банк Норвегії. Про це повідомляється на сайті уряду Норвегії.

    Нинішній глава Центробанку Ойстейн Олсен піде у відставку 1 березня. Як уточнюється на сайті регулятора, Столтенберг приступить до роботи 1 грудня 2022 року. З посади генерального секретаря НАТО Столтенберг піде в кінці вересня цього року.

    Міністр фінансів країни Трюгве Слагсволд Ведум розповів, чому зупинився на кандидатурі Столтенберга:

    «Поєднання фінансової освіти, розуміння суспільства та управлінського досвіду, яким володіють небагато людей в Норвегії, робить його дуже підходящим топменеджером».

    Варто нагадати, що Єнс Столтенберг закінчив економічний факультет Університету Осло в 1987 році. З 2014 року він є генеральним секретарем НАТО.

    До цього у нього була довга кар'єра в норвезькій політиці, в тому числі в якості партійного лідера Лейбористської партії, прем'єр-міністра, міністра фінансів і міністра бізнесу та енергетики.

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    Теги: НАТО банк кадрові зміни Норвегія Єнс Столтенберг
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    Генсек НАТО знайшов нову роботу