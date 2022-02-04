Генсек НАТО знайшов нову роботу

З 2014 року Єнс Столтенберг є генеральним секретарем НАТО

У кінці вересня цього року Столтенберг піде з посади генерального секретаря НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг невдовзі покине займану посаду і в найближчі шість років очолюватиме Національний банк Норвегії. Про це повідомляється на сайті уряду Норвегії.

Нинішній глава Центробанку Ойстейн Олсен піде у відставку 1 березня. Як уточнюється на сайті регулятора, Столтенберг приступить до роботи 1 грудня 2022 року. З посади генерального секретаря НАТО Столтенберг піде в кінці вересня цього року.

Міністр фінансів країни Трюгве Слагсволд Ведум розповів, чому зупинився на кандидатурі Столтенберга:

«Поєднання фінансової освіти, розуміння суспільства та управлінського досвіду, яким володіють небагато людей в Норвегії, робить його дуже підходящим топменеджером».

Варто нагадати, що Єнс Столтенберг закінчив економічний факультет Університету Осло в 1987 році. З 2014 року він є генеральним секретарем НАТО.

До цього у нього була довга кар'єра в норвезькій політиці, в тому числі в якості партійного лідера Лейбористської партії, прем'єр-міністра, міністра фінансів і міністра бізнесу та енергетики.