Посол Росії в США пояснив, чи нападе Росія на Україну

Російський дипломат відхрестився від імовірної агресії Кремля

Посол Росії в США Анатолій Антонов вважає неможливою нову російську інтервенцію в Україну. За його словами, вторгнення не відповідає інтересам Москви. Про це він заявив в ефірі для російських ЗМІ.

«Росія не збирається ні на кого нападати. Нам це не потрібно, нам це невигідно. Це не відповідає нашим інтересам», – заявив Антонов.

Крім того, він прокоментував спрямовані в США і НАТО так звані «гарантії безпеки», а також відповідь Заходу на пропозиції РФ.

«В Америці намагаються звести всі наявні зараз проблеми до України... Я вважаю, що це абсолютно неправильно, це спроба завуалювати справжній стан справ...», – сказав посол.

Нагадаємо, експерт пояснив, для чого Путін накопичує війська на кордоні і при цьому обіцяє, що війни не буде.

Також міжнародний військовий експерт пояснив, що свідчитиме про готовність Росії йти у наступ.

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