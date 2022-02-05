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    Посол Росії в США пояснив, чи нападе Росія на Україну

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    Вторгнення не в інтересах Москви &ndash; Антонов - Посол Росії в США пояснив, чи нападе Росія на Україну
    Вторгнення не в інтересах Москви – Антонов
    фото: Global look press

    Російський дипломат відхрестився від імовірної агресії Кремля

    Посол Росії в США Анатолій Антонов вважає неможливою нову російську інтервенцію в Україну. За його словами, вторгнення не відповідає інтересам Москви. Про це він заявив в ефірі для російських ЗМІ.

    «Росія не збирається ні на кого нападати. Нам це не потрібно, нам це невигідно. Це не відповідає нашим інтересам», – заявив Антонов.

    Крім того, він прокоментував спрямовані в США і НАТО так звані «гарантії безпеки», а також відповідь Заходу на пропозиції РФ.

    «В Америці намагаються звести всі наявні зараз проблеми до України... Я вважаю, що це абсолютно неправильно, це спроба завуалювати справжній стан справ...», – сказав посол.

    Нагадаємо, експерт пояснив, для чого Путін накопичує війська на кордоні і при цьому обіцяє, що війни не буде.

    Також міжнародний військовий експерт пояснив, що свідчитиме про готовність Росії йти у наступ.

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    Теги: Росія ЗМІ США НАТО посол
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    Посол Росії в США пояснив, чи нападе Росія на Україну