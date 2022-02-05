До Польщі прибула група військових США

Військові прибувають у Польщу у межах програми посилення НАТО

Загалом очікується прибуття до країни 1700 військових США

До Польщі в аеропорт Ясенка біля Жешува сьогодні, 5 лютого, літаком прибула група військових зі складу 82-ї парашутно-десантної дивізії ЗС США. Про це повідомляє PAP.

Прес-секретар 18-ї механізованої дивізії ЗС Польщі Пшемислав Липчинський повідомив, що до Польщі прибула частина командування американських солдатів.

«Ми готові прийняти союзницьку підтримку. Ми чекаємо на наших союзників, ми провели переговори, погодження з американською стороною. Співпраця відбувається дуже добре», – повідомив Липчинський.

Ще один великий транспортний літак ЗС США очікується у неділю, 6 лютого.

Нагадаємо, вчора США почали перекидання додаткових сил до Європи.

Також сьогодні стало відомо, коли польська зброя прибуде у Київ.

На днях стало відомо, що уряд Польщі надасть військову допомогу Україні. Також до Києва разом із прем'єром Польщі прибула гуманітарна допомога. Польща доставила медичне приладдя, табірні ліжка, ковдри та постільну білизну. Також Україна отримала два мільйони масок для захисту від Covid-19.

До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

За даними НАТО, Росія перекинула в Білорусь найбільше військ з часів холодної війни. Також ексзаступник генерального секретаря НАТО оцінив готовність України до відсічі росіянам.

Як відомо, Росія посилює забезпечення своїх військ навколо України.