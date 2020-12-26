ЗМІ: «слугам» роздали темники, як коментувати скандал з призначенням Шкарлета

Депутатам від «Слуги народу» пояснили, як відповідати на претензії про неперсонального голосування при розгляді кандидатури Сергія Шкарлета

Підготовлені тези депутати повинні озвучувати на телеефірах та в ЗМІ

Керівництво фракції «Слуга народу» підготувало для народних депутатів ефірні тези і поради, як коментувати скандал з призначенням Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Зокрема, депутатам президентської партії пояснили, як відповідати на претензії про неперсонального голосування при розгляді його кандидатури, пише «Бабель», посилаючись на документ з тезами, який опинився у розпорядженні видання.

Так, в партії радять наголошувати, що всі ці звинувачення потрібно ретельно перевірити. Але якщо факти підтвердяться – повинна бути відповідальність.

«Ми ввели кримінальну відповідальність за кнопкодавство. Хоча з покарання там штраф, але це саме кримінальна відповідальність. Згідно з Конституцією, наявність обвинувального вироку суду є однією з підстав для позбавлення мандата. Тому якщо підтвердиться, що хтось із депутатів голосував за свого колегу, то це буде підставою для того, щоб така людина перестала бути депутатом, маючи на собі відповідний вирок суду», – зазначають автори документа.

А що робити в такому випадку з самим рішенням про призначення Шкарлета, то в «Слузі народу» кажуть, що на це буде потрібно окрема дискусія, але поки радять не заходити так далеко.

«Ми поки не маємо чітких доказів, що порушення дійсно було. Потрібно перевірити, що сталося насправді і на чому ґрунтуються ті звинувачення, які звучать», - відзначають в документі.

«Слугам» також радять, як відповідати на питання, чому міністром призначили саме Шкарлета. Так, депутатам слід говорити, що він нібито показав, як планує працювати, поки був виконувачем обов'язків міністра, а депутати з різних фракцій і груп вирішили підтримати таку роботу.

У партії підтверджують що до Шкарлета було багато претензій, а як ректор він працював за часів різних президентів, отримуючи від них нагороди. Але говорити про те, що Шкарлет став назавжди лояльним до цих людей або їх політиці – «дивно».

До слова, минулого тижня нардепи від «Європейської солідарності» внесли постанову про звільнення Шкарлета.

Нагадаємо, Верховна Рада України 17 грудня призначила на посаду міністра освіти і науки чинного виконувача обов’язків очільника МОН Сергія Шкарлета. Кандидатуру Шкарлета підтримали 226 депутатів.

Із 25 червня Шкарлет керує Міносвітою у статусі в.о.міністра.

Як повідомлялося, низка відомих науковців підписалися під відкритим зверненням до голови Верховної Ради та нардепів із проханням не призначати чинного в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду міністра. Серед іншого, повідомляється, що у червні 2020 року були оприлюднені матеріали, які свідчать про наявність плагіату у науковому доробку Шкарлета.

Зокрема, у вересні Нацагенство з питань якості освіти підтвердило наявність плагіату у трьох роботах Шкарлета.

Також освітні громадські організації написали відкрите звернення до президента, голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра й народних депутатів щодо можливого призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.