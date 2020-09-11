Нацагенство з питань якості освіти підтвердило наявність плагіату у трьох роботах Шкарлета



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Уривки робіт Сергія Шкарлета також надсилали на перевірку трьом міжнародним експертам, які підтвердили наявність плагіату

Звернення щодо перевірки на плагіат надійшли від депутатки Інни Совсун, ГО «Трон», Фундації регіональних ініціатив, а також з Секретаріату уряду

Етичний комітет Нацагенства з питань забезпечення якості освіти відреагував на скарги і визнав, що у трьох роботах в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета є плагіат. Про це повідомляє Liga.Net.

Зазначається, що звернення про плагіат надійшли від народної депутатки Інни Совсун, ГО «Трон» (спільнота «Дисергейт»), Фундації регіональних ініціатив, і також прийшов лист від Секретаріату уряду з проханням перевірити факти.

«Вимушені констатувати плагіат у трьох роботах. Представимо це у нашому висновку. І є відповідна таблиця, яка вказує на некоректні посилання з ознаками академічного плагіату», – сказав голова комітету з етики і керівник НАЗВО Сергій Квіт.

Уривки робіт також надсилали на перевірку трьом міжнародним експертам: Крістіну Моріарті, професору етики і права, ліцензованому адвокату у США, який працює в міжнародній організації по академічній доброчесності, міжнародному чеському експерту Томашу Фольтинеку та польському експерту Кшиштофу Гутовському, експерту з питань піратства і плагіату.

Усі троє іноземних експертів визнали, що в роботах Шкарлета є плагіат.

На засідання також прийшов адвокат Шкарлета Олександр Радченко. Він постійно перебивав голову Квіта, заявляв йому відвід: «У нього - конфлікт інтересів, бо у вас особисті неприязні відносити зі Шкарлетом, бо на зустрічі з ректорами в публічному просторі заявили, що Шкарлет каже неправду і перекручує факти».

Комітет пропонує НАЗЯВО встановити плагіат у статтях.

Як повідомлялося 5 липня, виконувач обов’язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що наукові роботи, у яких громадськість виявила плагіат, були написані або у співпраці з іншими вченими або лише за його редактури.

Нагадаємо, уряд проводить розслідування щодо звинувачень Шкарлета у плагіаті.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що виконувач обов’язків міністра освіти Сергій Шкарлет має три місяці на те, щоб проявити себе на посаді.

Кабінет міністрів 25 червня призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником глави МОН і поклав на нього обов'язки в.о. міністра освіти і науки України.

Однак раніше, 18 червня, Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.

Посада міністра освіти і науки залишається вакантною з березня 2020 року, коли уряд Олексія Гончарука у повному складі пішов у відставку.

Як повідомлялося, 26 червня під будівлею Міносвіти пройшла акція проти призначення Шкарлета.