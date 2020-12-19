  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Нардепи від «Європейської солідарності» внесли постанову про звільнення Шкарлета

    • Розсилка
    <p>Верховна Рада України призначила на посаду міністра освіти і науки чинного виконувача обов&rsquo;язків очільника МОН Сергія Шкарлета</p> - Нардепи від «Європейської солідарності» внесли постанову про звільнення Шкарлета

    Верховна Рада України призначила на посаду міністра освіти і науки чинного виконувача обов’язків очільника МОН Сергія Шкарлета

    «Нефаховість у сфері освіти призводить до морального падіння», – нардеп

    Народні депутати від «Європейської солідарності» внесли постанову про звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки.

    Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Микола Княжицький у Facebook.

    «Долучився до авторів постанови про звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти. Я не люблю особистісних звинувачень. Для мене прикро, але не вирішально те, що Шкарлет робив кар’єру у часи Януковича. Гидко інше. Шкарлет плагіатор став міністром завдяки кнопкодавству», – написав Княжицький.

    Він додав, що нефаховість у сфері освіти призводить до морального падіння.

    «Як можна дитині казати, щоб вона не списувала і не обманювала після цього? Міністр освіти- це не міністр промисловості. Там нефаховість призводить до економічного падіння країни, тут – до морального», – зазначив Княжицький.

    Нагадаємо, Верховна Рада України 17 грудня призначила на посаду міністра освіти і науки чинного виконувача обов’язків очільника МОН Сергія Шкарлета. Кандидатуру Шкарлета підтримали 226 депутатів.

    Як повідомлялося, партія «Європейська солідарність» вимагає від регламентного комітету Верховної Ради розглянути питання про незаконне призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки через факти неперсонального голосування депутатів. Фракція готова подавати до суду на нелегітимного міністра. 

    Теги: Микола Княжицький Верховна Рада Європейська солідарність міністр звільнення Сергій Шкарлет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies