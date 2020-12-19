Нардепи від «Європейської солідарності» внесли постанову про звільнення Шкарлета

«Нефаховість у сфері освіти призводить до морального падіння», – нардеп

Народні депутати від «Європейської солідарності» внесли постанову про звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки.

Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Микола Княжицький у Facebook.

«Долучився до авторів постанови про звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти. Я не люблю особистісних звинувачень. Для мене прикро, але не вирішально те, що Шкарлет робив кар’єру у часи Януковича. Гидко інше. Шкарлет плагіатор став міністром завдяки кнопкодавству», – написав Княжицький.

Він додав, що нефаховість у сфері освіти призводить до морального падіння.

«Як можна дитині казати, щоб вона не списувала і не обманювала після цього? Міністр освіти- це не міністр промисловості. Там нефаховість призводить до економічного падіння країни, тут – до морального», – зазначив Княжицький.

Нагадаємо, Верховна Рада України 17 грудня призначила на посаду міністра освіти і науки чинного виконувача обов’язків очільника МОН Сергія Шкарлета. Кандидатуру Шкарлета підтримали 226 депутатів.

Як повідомлялося, партія «Європейська солідарність» вимагає від регламентного комітету Верховної Ради розглянути питання про незаконне призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки через факти неперсонального голосування депутатів. Фракція готова подавати до суду на нелегітимного міністра.