Шкарлет склав присягу у Раді під вигуки «ганьба»

За Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти проголосувало 226 депутатів

За Шкарлета голосували депутати зі «Слуги народу», ОПЗЖ, «За майбутнє», з групи «Довіра» і 7 позафракційних

У Верховній Раді 17 грудня під час засідання новобраний міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет складав присягу під вигуки «ганьба».

Після голосування народних депутатів, Шкарлета запросили скласти присягу і коли новообраний міністр вийшов на трибуну, народні обранці з опозиції почала кричати «Ганьба».

Вітати Шкарлета після присяги підійшли нардепи зі «Слуги народу», з якими він пішов до зали Ради, тоді спікеру парламенту Дмитру Разумкову довелось нагадувати міністру, що «його ложа трохи в іншому місці».

Нагадаємо, кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти підтримало 226 нардепів, зокрема, 171 нардеп від «Слуги народу», всі присутні на засіданні 20 депутатів з ОПЗЖ, 12 членів партії «За майбутнє», 16 з депутатської групи «Довіра» та 7 позафракційних.

16 грудня Комітет з питань освіти Верховної Ради на своєму засіданні не знайшов голосів для підтримки кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки.

З 25 червня Шкарлет керує МОН у статусі в.о.міністра.

Як повідомлялося, низка відомих науковців підписалися під відкритим зверненням до голови Верховної Ради та нардепів із проханням не призначати чинного в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду міністра. Серед іншого, повідомляється, що у червні 2020 року були оприлюднені матеріали, які свідчать про наявність плагіату у науковому доробку Шкарлета.

Зокрема, у вересні Нацагенство з питань якості освіти підтвердило наявність плагіату у трьох роботах Шкарлета.

Також освітні громадські організації написали відкрите звернення до президента, голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра й народних депутатів щодо можливого призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.