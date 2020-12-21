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    «Шкарлет- чорт!». Під офісом Зеленського молодь протестує через призначення міністра освіти

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    Студенти не хочуть бачити міністром плагіатора та ексрегіонала Сергія Шкарлета&nbsp; - «Шкарлет- чорт!». Під офісом Зеленського молодь протестує через призначення міністра освіти
    Студенти не хочуть бачити міністром плагіатора та ексрегіонала Сергія Шкарлета 
    Фото: Telegram-канал Вільна країна та Укрінформ

    Учасники акції вимагають відсторонення Шкарлета від посади

    У понеділок ввечері туденти, науковці, викладачі та активісти зібралися на акцію протесту під Офісом президента через призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України

    Кілька сотень людей прийшли на акцію протесту на вулицю Банкову у столиці. Активісти виступають проти призначення колишнього члена Партії регіонів та плагіатора на посаду міністра.

    Активісти «Руху опору капітуляції», «Демократичної сокири», а також представники студенства розгорнули плакати.

    Підчас акції протестувальники скандували «Шкарлет- чорт!».

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    «Шкарлет- чорт!». Під офісом Зеленського молодь протестує через призначення міністра освіти
    «Шкарлет- чорт!». Під офісом Зеленського молодь протестує через призначення міністра освіти
    «Шкарлет- чорт!». Під офісом Зеленського молодь протестує через призначення міністра освіти
    «Шкарлет- чорт!». Під офісом Зеленського молодь протестує через призначення міністра освіти
    «Шкарлет- чорт!». Під офісом Зеленського молодь протестує через призначення міністра освіти
    «Шкарлет- чорт!». Під офісом Зеленського молодь протестує через призначення міністра освіти
    «Шкарлет- чорт!». Під офісом Зеленського молодь протестує через призначення міністра освіти
    «Шкарлет- чорт!». Під офісом Зеленського молодь протестує через призначення міністра освіти

    До слова, минулого тижня нардепи від «Європейської солідарності» внесли постанову про звільнення Шкарлета

    Нагадаємо, Верховна Рада України 17 грудня призначила на посаду міністра освіти і науки чинного виконувача обов’язків очільника МОН Сергія Шкарлета. Кандидатуру Шкарлета підтримали 226 депутатів.

    Із 25 червня Шкарлет керує Міносвітою у статусі в.о.міністра.

    Як повідомлялося, низка відомих науковців підписалися під відкритим зверненням до голови Верховної Ради та нардепів із проханням не призначати чинного в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду міністра. Серед іншого, повідомляється, що у червні 2020 року були оприлюднені матеріали, які свідчать про наявність плагіату у науковому доробку Шкарлета.

    Зокрема, у вересні Нацагенство з питань якості освіти підтвердило наявність плагіату у трьох роботах Шкарлета.

    Також освітні громадські організації написали відкрите звернення до президента, голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра й народних депутатів щодо можливого призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

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    Теги: Партія регіонів міністр Міністерство освіти і науки студенти скандал молодь Офіс президента Сергій Шкарлет
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