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Звільнення населених пунктів на півдні країни: Зеленський озвучив шокуючі цифри

Юрій Лящук
glavcom.ua
Звільнення населених пунктів на півдні країни: Зеленський озвучив шокуючі цифри
ЗСУ успішно наступають на півдні України
фото: AFP

Збройним силам вдалося звільнити 41 населений пункт у південному регіоні нашої країни

Глава держави Володимир Зеленський традиційно звернувся до нації, а також воїнів та захисників, причетних до звільнення української землі від російських загарбників. Він із захопленням зазначив, що всього за добу Збройним силам вдалося звільнити 41 населений пункт у південному регіоні нашої країни. Про це повідомляє «Главком».

«Але, радіючи, всі ми маємо пам'ятати і зараз, і завжди, що означає цей рух, що кожен крок наших сил оборони – життя наших воїнів. Життя, яке віддається за свободу для українців. Все, що відбувається зараз, досягнуто місяцями жорстокої боротьби «Досягнуто і хоробрістю, і болем, і втратами. Це не ворог тікає. Це українці великою ціною женуть загарбників», – зазначив Зеленський.

Також він додав, що після звільнення територій слід подбати про безпеку проживання на них. Йдеться, звісно, про розмінування, адже росіяни мінують усе: лінії електропередачі, будинки підприємств, поля, ліси.

Я часто чув оцінки, що очищення України від російських мін вимагатиме десятиліть часу. Ми не можемо стільки чекати», – пояснив президент.

Нагадаємо, раніше речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер повідомив, що зенітно-ракетні комплекси Nasams вже в Україні та використовуються підрозділами Збройних сил України

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

Водночас президент США Джо Байден раніше визнав, що Сполучені Штати Америки не можуть надати все озброєння, яке просить Україна.

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Теги: росія війна Херсонщина Володимир Зеленський деокупація

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