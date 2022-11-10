Друг Путіна Вуйчич шокований втечею російських військ із Херсона

Вучич визнав, що помилився у своїх прогнозах щодо Херсона

Президент Сербії Олександр Вучич, відомий своєю проросійською риторикою і вірністю російському диктатору Володимиру Путіну, несподівано заявив, що розчарований виходом окупантів з Херсона. Слова президента Сербії цитують пропагандистські ЗМІ.

«Я думав, що росіяни чинитимуть більший опір під Херсоном, очевидно, що я помилився», – заявив сербський глава держави.

Він висловився після зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном. «Нам це показує, що ми повинні розуміти, що ми самі повинні створювати своє майбутнє, піклуватися про нього, у військовому сенсі ми повинні самі піклуватися про себе, якщо хочемо зберегти свій військовий нейтралітет», – додав Вучич.

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Нагадаємо, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 10 листопада, повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт.