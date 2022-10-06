«Звірили годинники»: Залужний розкрив деталі розмови з американським генералом

Залужний: «Ситуація складна, але повністю контрольована і розвивається за нашим планом».

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив оперативну обстановку з головою Об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генералом Марком Міллі. Про це Залужний повідомив у Телеграмі.

«Під час сьогоднішньої телефонної розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі обговорили оперативну обстановку, проаналізувавши наступальну та оборонну операції Збройних сил України», — зазначив він.

За словами головнокомандувача, «ситуація складна, але повністю контрольована і розвивається за нашим планом». Також сторони «звірили годинники» щодо стану забезпечення українського війська озброєнням і технікою.

Раніше Залужний у розмові з Міллі заявив, що вдячний всьому американському народу та його лідерам за послідовну і непохитну підтримку України у ці важкі часи.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний потрапив на обкладинку щотижневого американського журналу Time.

Також повідомлялося, що 29 вересня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.