Звірства окупантів в Ізюмі: Кремль відреагував цинічною заявою

Пєсков: «Це той же сценарій, що в Бучі»

Офіційний представник Кремля і прессеркетар російського диктатора Дмитро Пєсков назвав «брехнею» звірства росіян в Ізюмі Харківської області. Він заявив, що вбивства 400 людей це лише «сценарій», аналогічний «провокації в Бучі». Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, які цитують Пєскова.

«Це той же сценарій, що в Бучі. За одним сценарієм все розвивається. Це брехня. Це брехня, і звичайно ж, ми відстоюватимемо правду у всій цій історії», – заявив перед журналістами він.

Нагадаємо, в Ізюмі слідство ексгумувало тіло цивільного чоловіка зі слідами тортур. У нього, повідомив судмедексперт після візуального огляду, були зв’язані руки за спиною та відрізані геніталії.

Як повідомлялося, на околиці Ізюму виявили поховання майже з 500 могил. В основному в них поховані цивільні, які загинули в період окупації російською армією. Виявили також братську могилу із тілами 17 українських військових. Слідство встановлює їхні особи.

Також у звільненому Ізюмі на Харківщині практично повністю зруйнована критична інфраструктура. Її відновлення займе певний час.