Стояли тисячу років. Росіяни розбили кам’яних половецьких баб біля Ізюма

Одна із половецьких баб під Ізюмом повністю зруйнована, решта – мають пошкодження

Російські окупанти розбили у місті Ізюм на Харківщині, яке звільнили ЗСУ, відому пам'ятку мистецтва – кам'яні половецькі баби. Вони були розташовані на горі Кременець. Відповідні фото на своїй сторінці в Facebook опублікував журналіст Віталій Школьний.

Половецькі баби, які розташовані поблизу Ізюма, датовані IX-XIII століттям.

«Половецькі баби в Ізюмі на горі Кременець. Вистояли понад тисячу років. Такі вони зараз після втечі окупаційних військ», – написав журналіст.

На фото видно, що одна скульптура знищена повністю, а решта мають певні пошкодження.

фото: Віталій Школьний

Додамо, що у травні в мережі з'явилося фото, на якому видно, що окупанти причепили на кам'яні половецькі баби на горі Кременець прапор СРСР.

Половецькі баби – намогильні кам'яні статуї половців (кипчаків, куманів), пам'ятки сакрального мистецтва IX-XIII ст. Вони символізували предків і ставилися в спеціально споруджених для них святилищах на вершинах високих курганів або пагорбів.

Такий вигляд скульптури мали до приходу росіян

Нагадаємо, 10 вересня стало відомо, що Збройні сили України звільнили Ізюм Харківської області від російських окупантів.

Згодом Служба безпеки України показала перші фотографії з деокупованого Ізюма.

Нещодавно у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

Президент України Володимир Зеленський раніше виступив з заявою щодо знайденого у деокупованому Ізюмі масового поховання. Президент звернувся до окупантів та заявив, що їх чекає справедлива відплата за злочини проти мирних українців.