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Мер розповів, скільки триватиме ексгумація тіл в Ізюмі

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Мер розповів, скільки триватиме ексгумація тіл в Ізюмі
У лісі виявили понад 400 могил 
фото з відкритих джерел

Поховань дуже багато, тож робота триває 

У звільненому Ізюмі Харківської області триває ексгумація тіл з масового поховання, що було знайдене в місті після повернення контролю ЗСУ над містом. Вона продовжиться ще два тижні. Про це повідомив мер Ізюма Валерій Марченко під час телемарафону.

«Працівники всіх служб проводять ексгумацію, викопують похованих. Якщо є можливість, їх ідентифікують, всіх відправляють в Харків для подальших робіт. Ця робота буде проводитися ще майже два тижні, тому що поховань дуже багато. Поки нових не знайшли, але кажуть, що такі є, тому їх шукають», – розповів мер Ізюма. 

За словами очільника міста, на 18 вересня в Ізюмі залишаються до 15 тис. жителів, до 24 лютого було приблизно 45 тис. людей. Наразі люди почали повертатися до міста.

«Але вже зараз не масово, але люди починають повертатися. Всі не повернуться, багатьом немає, де жити – розбомблені, розбиті квартири, будинки. Попереду зима. Світло з'явиться в місті максимум через два тижні. Зараз ведуться роботи по газифікації міста, тому що газу немає. Але це будуть в основному приватні будинки. З багатоповерхівками по газифікації проблема – всі мережі там розбиті, за такий короткий час відремонтувати їх неможливо. Через місяць в Ізюмі буде тисяч 25-30 людей», – прогнозує Марченко.

За його словами, з понеділка, 19 вересня, будуть відкриватися мобільні офіси банків, де можна буде зняти кошти. Також з понеділка планується відновлення видачі пенсій, для тих, хто отримував їх у такий спосіб.

Як повідомлялось, окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня
Нагадаємо, після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів. 

Згодом Зеленський розповів про звірства росіян в Ізюмі. Як повідомлялося, окупанти «тікали, як миші»: десантники розповіли, як звільняли Ізюм (відео).

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Теги: Харків окупанти робота поховання Ізюм

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