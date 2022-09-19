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Ворог зруйнував майже всю критичну інфраструктуру Ізюма

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог зруйнував майже всю критичну інфраструктуру Ізюма
Мешканці Ізюма, які через окупацію були змушені залишити місто, поступово повертаються
фото ілюстративне

Фахівці працюють над відновленням газопостачання та світла

У звільненому Ізюмі на Харківщині практично повністю зруйнована критична інфраструктура. Її відновлення займе певний час. Про це повідомив мер міста Валерій Марченко в ефірі телемарафону.

Зазначається, що світло в місті з'явиться не пізніше як за два тижні, також фахівці працюють над відновленням газопостачання. Головною проблемою для комунальників буде відновлення газопостачання у багатоквартирних будинках, оскільки всі мережі розбиті, і відремонтувати за такий короткий час їх неможливо.

Мешканці Ізюма, які через окупацію були змушені залишити місто, поступово повертаються.

Як повідомлялось, окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня
Нагадаємо, після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів. 

Згодом Зеленський розповів про звірства росіян в Ізюмі. Як повідомлялося, окупанти «тікали, як миші»: десантники розповіли, як звільняли Ізюм (відео).

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Теги: інфраструктура окупанти Харківщина Ізюм

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