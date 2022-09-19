Ворог зруйнував майже всю критичну інфраструктуру Ізюма

Мешканці Ізюма, які через окупацію були змушені залишити місто, поступово повертаються

Фахівці працюють над відновленням газопостачання та світла

У звільненому Ізюмі на Харківщині практично повністю зруйнована критична інфраструктура. Її відновлення займе певний час. Про це повідомив мер міста Валерій Марченко в ефірі телемарафону.

Зазначається, що світло в місті з'явиться не пізніше як за два тижні, також фахівці працюють над відновленням газопостачання. Головною проблемою для комунальників буде відновлення газопостачання у багатоквартирних будинках, оскільки всі мережі розбиті, і відремонтувати за такий короткий час їх неможливо.

Мешканці Ізюма, які через окупацію були змушені залишити місто, поступово повертаються.

Як повідомлялось, окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня.

Нагадаємо, після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів.

Згодом Зеленський розповів про звірства росіян в Ізюмі. Як повідомлялося, окупанти «тікали, як миші»: десантники розповіли, як звільняли Ізюм (відео).