Закатовані військові та цивільні: Зеленський розповів про звірства росіян в Ізюмі

У масовому похованні в Ізюмі виявили багато тіл з ознаками катування

Наразі триває ексгумація тіл у місці масового поховання в деокупованому Ізюмі. Президент України Володимир Зеленський розповів, що у Ізюмському лісі наразі виявлено багато тіл з ознаками катувань – як військових, так і цивільних. Про це президент сказав у своєму відеозверненні.

За словами Зеленського, у місці масового поховання виявлено тіла дорослих та дітей, військових та цивільних, які були закатовані, застрелені та загинули внаслідок обстрілів.

«Сьогодні світ має побачити, що залишила після себе російська армія. Понад 400 могил у лісі біля Ізюма. Ми ще точно не знаємо, скільки там тіл… Росія вже стала найбільшим джерелом тероризму у світі. Жодна інша терористична сила не залишає по собі стільки смертей. Це треба закріпити юридично. Світ має діяти. Необхідно визнати Росію державою – спонсором тероризму», – зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що ексгумація тільки почалася, однак уже є докази чергових звірств, скоєних російськими окупантами.

«Тіло людини, яку задушили мотузкою, так з нею на шиї і закопали. Тіла зі зламаними руками, з іншими слідами знущань. Братська могила з убитими військовими. 17 тіл, частина з них з явними слідами катувань ... Ви бачили Бучу, ви бачили Маріуполь, тепер – Ізюм», – сказав глава держави.

Президент звернувся до міжнародних організацій та лідерів держав світу з закликом визнати Росію державою-спонсором терористом.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

Російський політик, голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький цинічно прокоментував інформацію про виявлені на звільненій від окупантів Харківщині докази масових вбивств цивільних мешканців, катувань та терору мирного населення.

Президент України Володимир Зеленський раніше виступив з заявою щодо знайденого у деокупованому Ізюмі масового поховання. Президент звернувся до окупантів та заявив, що їх чекає справедлива відплата за злочини проти мирних українців.