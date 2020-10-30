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    Політика

    З'явилися офіційні результати першого туру мера Львова

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    <p>У другий тур виборів мера Львова виходять Андрій Садовий і Олег Синютка</p> - З'явилися офіційні результати першого туру мера Львова

    У другий тур виборів мера Львова виходять Андрій Садовий і Олег Синютка

    У першому турі Садовий отримав перевагу над Синюткою у 20 тис. голосів

    Львівська територіальна виборча комісія підрахувала 100% бюлетенів. За результатами місцевих виборів у другий тур виходять чинний мер міста Андрій Садовий і Олег Синютка.

    Про це повідомляє Zaxid.net.

    Так, за мера Львова Андрія Садового проголосувало 90 812 виборців (39,96%), його основного конкурента Олега Синютку підтримали 70504 виборця (31,03%).

    Руслан Кошулинський отримав 9,74% голосів, Ярослав Рущишин 4,67%, а Ігор Зінкевич - 3,37%.

    Всього у виборах взяли участь трохи більше ніж 227 тисяч осіб.

    Відзначимо, що раніше Андрій Садовий та Олег Синютка заявили, що готові провести дебати перед другим туром виборів.

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    До слова, 27 жовтня Садовий заявив, що його сім’я заразилася коронавірусом.

    Раніше повідомлялося, що мер Львова не зміг проголосувати, бо прийшов на дільницю не з тим паспортом. Однак потім його паспорт знайшла теща і очільник Львова повернувся на дільницю, щоб взяти участь у голосуванні. 

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