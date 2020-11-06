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    Політика

    З'явилося відео, як Арахамія обматюкав Тищенка через запізнення з голосуванням

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    Арахамія обматюкав Тищенка через запізнення з голосуванням - З'явилося відео, як Арахамія обматюкав Тищенка через запізнення з голосуванням
    Арахамія обматюкав Тищенка через запізнення з голосуванням

    Арахамія емоційно відреагував на інформацію, що двоє депутатів не встигли проголосувати

    На засіданні Верховної Ради України 5 листопада депутати не стримували своїх емоцій.

    Після того, як нардепи провалили голосування, спікер парламенту Дмитро Разумков покликав до себе в президію лідерів парламентських фракцій і груп.

    Якраз під час їх діалогу, до трибуни Ради підійшов нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко. Він звернувся до спікера парламенту зі словами: «Діма, двоє людей не встигли».

    У відповідь глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія звернуся до нього з лайкою.

    «Не встигли? На роботу треба, бл*дь, ходити, Коля. Де ти був?», - зауважив Арахамія.

    18 + Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

    Вчора, Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2021 рік.

    Нардепи Ради внесли до законопроєкту про державний бюджет на 2021  понад п'ять тисяч поправок.

     Читайте також: 
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