З'явилося відео, як Арахамія обматюкав Тищенка через запізнення з голосуванням

Арахамія обматюкав Тищенка через запізнення з голосуванням

Арахамія емоційно відреагував на інформацію, що двоє депутатів не встигли проголосувати

На засіданні Верховної Ради України 5 листопада депутати не стримували своїх емоцій.

Після того, як нардепи провалили голосування, спікер парламенту Дмитро Разумков покликав до себе в президію лідерів парламентських фракцій і груп.

Якраз під час їх діалогу, до трибуни Ради підійшов нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко. Він звернувся до спікера парламенту зі словами: «Діма, двоє людей не встигли».

У відповідь глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія звернуся до нього з лайкою.

«Не встигли? На роботу треба, бл*дь, ходити, Коля. Де ти був?», - зауважив Арахамія.

18 + Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Вчора, Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Нардепи Ради внесли до законопроєкту про державний бюджет на 2021 понад п'ять тисяч поправок.

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